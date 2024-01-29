員林市百果山溜滑梯正式啟用才2天 護墊扯壞 又封閉了

彰化縣員林市百果山風景區重現長溜滑梯，上周六啟用後，吸引許多民眾帶小朋友去玩，但才2天溜滑梯的護墊就壞了，目前又拉起封鎖線，交通部觀光署參山國家風景區管理處表示，由於這2天高達近5千人次去玩，有些大人與小朋友同玩時扯壞護墊，參山處預計最快明天下午會修復。

參山國家風景區管理處斥資4千多萬元分2期整建員林市百果山風景區，第2期工程拆除不符法規老舊溜滑梯，由於風景區內原有一座曾是全國最長的磨石子溜滑梯，是許多民眾的童年回憶，也是當地地標，因此參山處在重建3座全新溜滑梯時，設計其中1座長達近26公尺管狀滑梯，還有2座磨石子溜滑梯，27日盛大啟用後，吸引大批民眾前來玩，周圍交通還一度大塞車。

但2天假期過後，今天卻發現2座磨石子溜滑梯又用封鎖線圍起來了，民眾只得只玩一旁管狀溜滑梯，但也有民眾說溜下來時還有靜電，甚至有靜電的聲音，有點痛。

參山處處長曹忠猷說，封鎖的磨石子溜滑梯彎道兩側的護墊因這2天人潮太多被扯落，今天要進行修復，最快明天下午應可以完成，這2天去玩的約有4、5千人次，由於該溜滑梯的寬度是給6到12歲的小朋友溜的，也建議大人不要溜，否則可能會卡住，並把護墊擠壞。

由於1月初在開放前，參山處曾開放給地方人士先試溜，當時溜滑梯2側並沒有護墊，有地方人士說溜下來在轉彎處撞到會痛，所以參山處才再加裝護墊，但正式開放才2天護墊就壞了，未來也怕護墊重複再毀損，曹忠猷說，目前正在請教專家研究是要先補上護墊，還是拆掉？或有更好的作法。