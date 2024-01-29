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台中龍井區第1處公托開幕 盧秀燕：開辦目標邁向60處

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市第40處、同時也是龍井區第1處公托的龍津國小托嬰中心上午開幕。圖／台中市政府提供
台中市第40處、同時也是龍井區第1處公托的龍津國小托嬰中心上午開幕。圖／台中市政府提供

台中市第40處、同時也是龍井區第1處公托的龍津國小托嬰中心上午開幕，可收托28名嬰幼兒。市長盧秀燕主持開幕典禮時指出，在她就任市長前，全市29行政區只有5處公托，現在已開設至第40處公托，完成8倍增，盼減輕青年負擔、讓年輕爸媽安心成家。

盧秀燕說，身為六都唯一的女性市長，特別理解育兒家庭需要支持，因此市府積極盤點有餘裕的公有空間，整合各局處資源、編列預算整修及開辦托嬰中心，包括市場、活動中心、學校、社會住宅等，藉由廣設公托，幫助在地青年無後顧之憂、願生樂養。

她說，她上任5年來，市府力推平價托育政策，家長送托公托每月只要負擔1500元，享有1位托育人員照顧4名幼兒的專業優質服務，生育津貼更由1萬元加碼到2萬元，致力減輕育兒家庭負擔。

盧市長也說，感謝中央補助部分經費、台中市議員們支持編列相關預算，5年來讓全市公托由5處增至40處，共可收托1090位嬰幼兒，未來持續推動「公托倍倍增」、「公幼再加量」友善育兒措施，目標開辦公托至60處，建立市民有感的幸福城市。

社會局長廖靜芝指出，台中公托設置邁向9倍增，今年尚有外埔、潭子、石岡、神岡、南屯等5處公托將竣工籌備，未來目標達60處，積極普設平價托育資源，支持年輕家庭育兒需求。

社會局說，龍津國小托嬰中心採日間托育，由專業托育人員照顧28名0至2歲幼兒，收托時間是周一至周五的上午8時至下午6時，每月收費8500元；中心將協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。

社會局長廖靜芝、教育局長蔣偉民和立法委員顏寬恒、市議員林孟令、曾威、張家銨、林昊佑均出席，市議員吳瓊華服務處也派代表到場。

台中市第40處、同時也是龍井區第1處公托的龍津國小托嬰中心上午開幕。圖／台中市政府提供
台中市第40處、同時也是龍井區第1處公托的龍津國小托嬰中心上午開幕。圖／台中市政府提供
台中市第40處、同時也是龍井區第1處公托的龍津國小托嬰中心上午開幕。圖／台中市政府提供
台中市第40處、同時也是龍井區第1處公托的龍津國小托嬰中心上午開幕。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕說，在她就任市長前，全市29行政區只有5處公托，現在已開設至第40處公托，完成8倍增。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕說，在她就任市長前，全市29行政區只有5處公托，現在已開設至第40處公托，完成8倍增。圖／台中市政府提供

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