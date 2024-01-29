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盧秀燕：立院副院長人選皆台中人 誰當選都恭喜

中央社／ 台中29日電
台中市長盧秀燕說，未來的立法院副院長是台中立委，要先表示恭喜。圖／台中市政府提供。
台中市長盧秀燕說，未來的立法院副院長是台中立委，要先表示恭喜。圖／台中市政府提供。

第11屆立法委員當選人將於2月1日就職，並選出正副院長，台中市長盧秀燕今天表示，藍綠2組參選副院長人選都是台中人，不論誰當選都對台中有幫忙，所以她先恭喜。

第11屆立委當選人將於2月1日宣誓就職，並於當天選出正副院長，這次有2組搭檔參選，民進黨由現任院長游錫堃與副院長蔡其昌尋求連任，而國民黨則推出韓國瑜搭檔江啟臣，其中蔡其昌與江啟臣都是台中市選出的立委。

盧秀燕上午出席公設民營龍井區龍津國小托嬰中心開幕典禮，接受媒體聯訪針對即將投票的立法院正副院長選舉，對於「韓江配」勝選是否有信心時，她說，無論哪個組合當選，副院長人選都是台中人，對爭取台中建設都有幫助。

盧秀燕表示，推選正、副院長是立法委員的職責，她相信立法委員們必定會投出他們心目中最好的人選，這也是立委的職權。

盧秀燕指出，她透過媒體報導了解，這次共有2組人馬參選，正好副院長候選人都是台中人，也是台中的立法委員，因此不論哪一組當選，相信對於台中及中部地區的建設或是為中部發聲，一定更有幫忙，所以她先恭喜。

盧秀燕 蔡其昌

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