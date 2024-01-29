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春節前不想買天價蔥 產地農會教簡便保存法需避1禁忌

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
青蔥價格是中式料理不可或缺的辛香料，用量大的可先購買和冷藏。記者簡慧珍／攝影
青蔥價格是中式料理不可或缺的辛香料，用量大的可先購買和冷藏。記者簡慧珍／攝影

青蔥是中式料理不可或缺的辛香料，農曆春節前常價格飆漲，位在彰化縣青蔥最大產地的溪湖鎮農會，根據氣象預報春節前氣溫偏低，影響青蔥生長，價格一定會在天氣和年節供貨量增加的雙重因素下看漲，漲幅可能接近3成。

距離春節還有10天，面對市場預期心理，民眾可提前採買一些必備食材。溪湖鎮農會總幹事陳金源今天說，青蔥可冷藏14天但要做好保存措施，民眾現在買青蔥用乾淨塑膠袋包好，外層裹2至3層報紙，能預防水分快速蒸發做好保鮮，不過青蔥冷藏仍會生長及緩慢脫水，沒那麼「漂亮」。

彰化縣溪湖鎮青蔥種植面積約200公頃，品種是和宜蘭一樣的「粉蔥」，名氣在消費者印象裡卻沒宜蘭三星蔥響亮，原因出在蔥白的長短。陳金源表示，宜蘭蔥種植深，蔥白較長，彰化縣青蔥淺種，蔥白較短，可是宜蘭多雨，彰化日曬充足，彰化蔥香氣較濃，口感也較好，乾燥不沾水的青蔥也適合保存，一旦沾水容易腐爛。

溪湖鎮農會青蔥共同運銷到台北農產公司拍賣，目前每天5至6噸，每公斤均價40至50元，青蔥運到溪湖鎮果菜市場拍賣，每公斤最新均價43.6元，每天漲.價0.2至0.3元，呈現緩步上漲情形，整體菜價也從上周均價低於15元，一舉衝到18元，還有上升空間。

陳金源說，氣象預報春節前氣溫較低，有氣象專家預測接近冷氣團等級，這樣都會影響蔬菜生長，青蔥生長較慢，從整體種植面積來看，到貨量不至於短缺但價格將隨年節需求量大而上漲，保守估計漲幅約三成。

春節 宜蘭

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