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「峰華再現龍騰四海」水墨畫 豐原葫蘆墩文化中心聯展

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
林劍峰作品「升龍降龍」運用宣紙潑彩、油畫層層疊染創作龍首仰天、奔騰飛舞之姿。記者游振昇／攝影
林劍峰作品「升龍降龍」運用宣紙潑彩、油畫層層疊染創作龍首仰天、奔騰飛舞之姿。記者游振昇／攝影

水墨畫家林劍峰、陸素華因共同的繪畫興趣成為在藝術之路上切磋支持夥伴，今天起至2月8日二人以「峰華再現龍騰四海」為主題，在台中豐原葫蘆墩文化中心辦聯展。

林劍峰以寺廟彩繪專業發揮於水墨人物、花鳥及神獸創作，展現獨特風格；陸素華運用現代水墨「新工筆」涵蘊穿越古今的情懷。

葫蘆墩文化中心表示，林劍峰涉獵書法、水墨、水彩、素描等藝術領域，專職古蹟修復設計與寺廟彩繪，擅長壁畫彩繪、石片畫稿、石堵設計與跤趾陶，多年潛心鑽研、精進技法，在文化資產修復重要貢獻常受表揚，獲頒文化部傳統彩繪匠師證書。

陸素華工筆花鳥融合古典底蘊及當代新意，「冰川系列」、「新工筆」系列作品「春心」、「向陽葵之戀」，藉由春雨後絢麗雲彩、夏日燦爛豔陽及花卉鳥獸，詠嘆自然生命的感動。

峰華再現龍騰四海-林劍峰、陸素華水墨聯展，林劍峰首次以「龍」為創作主題展出，「升龍」、「降龍」常見於佛殿龍柱的莊嚴裝飾，運用宣紙潑彩、油畫層層疊染創作龍首仰天、奔騰飛舞之姿；「哪吒戲龍」描繪封神榜中哪吒鬧東海，藉由龍形躍升的意象及翻轉天地的氣勢傳達龍年扭轉局勢、步步高升的祝福寓意。

陸素華工筆花鳥，融合古典底蘊及當代新意。記者游振昇／攝影
陸素華工筆花鳥，融合古典底蘊及當代新意。記者游振昇／攝影

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