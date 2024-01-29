「峰華再現龍騰四海」水墨畫 豐原葫蘆墩文化中心聯展

水墨畫家林劍峰、陸素華因共同的繪畫興趣成為在藝術之路上切磋支持夥伴，今天起至2月8日二人以「峰華再現龍騰四海」為主題，在台中豐原葫蘆墩文化中心辦聯展。

林劍峰以寺廟彩繪專業發揮於水墨人物、花鳥及神獸創作，展現獨特風格；陸素華運用現代水墨「新工筆」涵蘊穿越古今的情懷。

葫蘆墩文化中心表示，林劍峰涉獵書法、水墨、水彩、素描等藝術領域，專職古蹟修復設計與寺廟彩繪，擅長壁畫彩繪、石片畫稿、石堵設計與跤趾陶，多年潛心鑽研、精進技法，在文化資產修復重要貢獻常受表揚，獲頒文化部傳統彩繪匠師證書。

陸素華工筆花鳥融合古典底蘊及當代新意，「冰川系列」、「新工筆」系列作品「春心」、「向陽葵之戀」，藉由春雨後絢麗雲彩、夏日燦爛豔陽及花卉鳥獸，詠嘆自然生命的感動。