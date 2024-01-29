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彰化提燈熱 「多多龍」配「恐龍蛋」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣政府配合月影季發放的多多龍充氣小提燈。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府配合月影季發放的多多龍充氣小提燈。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府先後兩波發放「多多龍」吹氣小提燈，民眾大排長龍，第三波下月3日將在鹿港發放1000個，預期再掀熱潮；彰化市公所則預定本月31日晚間在彰化關帝廟廣場發放「恐龍蛋」吹氣小提燈，造型也相當可愛，民眾充滿期待，市長林世賢決定加碼到500個，很多親子都已摩拳擦掌。

有家長指出，目前常見的小提燈，除塑膠或紙製古早燈外，一般多是需要DIY的紙製提燈，但要花時間組裝，而且容易壞掉，今年的「多多龍」及「恐龍蛋」充氣小提燈，除龍年應景外，造型都十分可愛，很能擄獲小朋友的心。

彰化縣政府配合「彰化2024月影燈季」免費發送的「多多龍」小提燈，反應比預期熱烈，前往兩波各發放2000個，排隊隊伍長達五、六百公尺，有的全家出動了9個人排了5個多小時，也有很多人失望而返，還有民眾拿到網路平台拍賣，一個飆到1500元。

縣府為了回應親子們的期待，請廠商加緊趕工，將結合2月3日傍晚在鹿港舉行的「鹿港溪光環境啟燈典禮」中，再發放1000個水藍色「多多龍」小提燈，從下午5時發放號碼牌，6時30分憑號碼牌領取。

彰化市公所預定31日下午6點半在彰化關帝廟廟埕，免費發放500個恐龍蛋小提燈。圖／市公所提供
彰化市公所預定31日下午6點半在彰化關帝廟廟埕，免費發放500個恐龍蛋小提燈。圖／市公所提供

彰化市公所也趕上龍年吹氣小提燈熱潮，本月31日下午6點半在彰化關帝廟廟埕舉辦的「半線古城‧慶典之都」文化季點燈活動後，限量免費發放300個「恐龍蛋小提燈」，白底粉紅圖案，十分可愛。

由於在網路披露後，很多親子都表示將前往排隊索取，市長林世賢回應表示，將再加碼200個，合計將發放500個。

親子 鹿港

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