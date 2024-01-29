台中清水人氣「浮現祭」 結合元宵廟會

台中清水小鎮春天音樂祭「浮現祭」，5年來，參加人數逐年增加，售票更已連續3年完售，是台灣大型指標性音樂祭之一，去年達3萬人次，為清水當地帶來觀光人潮及商機。

「浮現祭」今年2月24至25日在鰲峰山運動公園登場，最潮的獨立樂團將結合元宵廟會，可望刷新紀錄。

浮現音樂主辦單位表示，為迎接浮現祭5周年，今年擴大活動規模，串連大台中Live House，除2月24日至25日在清水主會場的演出，2月23日的前夜祭和2月24日「#MAH 20240224」，也將分別在迴響藝文展演空間和搖滾教室(School of Rock)登場，2月24日深夜與Legacy Taichung聯手打造「中港不夜城」。

清水主會場方面，除鰲峰山運動公園，今年將解鎖兩大新場域，包括海線信仰中心「紫雲巖」，將結合元宵猜燈謎，邀請觀眾共襄盛舉，欣賞來自日本、泰國、香港和台灣的偶像與樂團的演出；另一個新場域則是陽光草坪，位於從嘉陽高中停車場走至會場的第一站，不僅擁有舒適草坪，還可俯瞰整個海線。

浮現音樂主辦單位說明，主活動陣容涵蓋來自台、港、日、泰、韓、馬等多個國家地區，超過80組藝人。活動相關訊息可至浮現祭臉書專頁查詢https://www.facebook.com/emergemusicfest/。