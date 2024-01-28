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員林衡文宮愛心食堂 每周日免費供應熱食晚餐 關懷弱勢

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市衡文宮每年在帝爺誕辰日均頒發獎學金鼓勵學子努力向上。圖／衡文宮提供
員林市衡文宮每年在帝爺誕辰日均頒發獎學金鼓勵學子努力向上。圖／衡文宮提供

彰化縣員林市衡文宮供奉26尺高、全台最大尊玄天上帝，主委陳明仁兼衡文虔心慈善會理事長，三年前發起設衡文愛心食堂，每周日傍晚提供免費晚餐，吸引不少弱勢或街友等前來享用熱食，目前每一次都有高達二百人以上用餐，陳明仁說，歡迎大家加入認捐愛心食堂行列，讓這份溫暖可以永續辦下去。

衡文虔心慈善會今天舉辦會員大會，陳明仁連任理事長，陳明仁說，衡文虔心慈善會的每一分錢都是用在救助弱勢族群以及低收入家庭，希望把玄天上帝慈悲仁愛之心發揚出去。

每年慈善會於農曆三月初三玄天上帝聖誕，及秋季關懷救濟時會請員林、大村、永靖、社頭、埔心等五鄉鎮各里長及公所推薦的弱勢戶發放救助金二千元及生活物資，並設有真武獎學金，在帝爺誕辰日均頒發獎學金鼓勵學子努力向上，也會定期舉辦貧困救急訪視活動。

三年前陳明仁更發起設愛心食堂，每周日下午5時到6時提供熱騰騰的免費愛心自助餐，由於用餐沒有條件限制，從一開始每餐約50人用餐，至今甚至每餐可達250人用餐，不少弱勢艱苦人、獨老來享用熱食。

衡文宮幹部陳虹蕙說，很多愛心人士到衡文宮當義工，義工從最初的30人，現在已有60人，大家排班幫忙煮熱食，有人還把自家種的蔬菜拿來食堂當食材，出錢出力。

陳明仁說，歡迎大家一起加入愛心行列，每個月二百元就可成為愛心食堂贊助會員，一起共植福田。

員林市衡文宮三年前開始設衡文愛心食堂，每周日傍晚提供免費熱食給需要的民眾前來享用。圖／衡文宮提供
員林市衡文宮三年前開始設衡文愛心食堂，每周日傍晚提供免費熱食給需要的民眾前來享用。圖／衡文宮提供

愛心 義工 員林

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