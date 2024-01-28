連續10年陪弱勢族群過年 中市東南區藍綠兩議員送暖
台中市議員李中連續10年號召在地10家企業共捐贈百萬元，購足7天份年菜，協助全市251名弱勢獨居長輩過年。市議員鄭功進也第10年邀在地企業寒冬送暖，協助街友、中低收入戶及清寒家庭圍爐吃飯，席開百桌，並把在地各式小吃帶回家。
李中說，農曆年最重要的氣氛是「一起吃飯」，獨居長輩少了家人陪伴，因此他今年加碼請社會局及甘霖文教基金會等公益團體，尋找50位熱心的志工，陪伴50位願意出門的長輩，大家一起來圍爐。
台中市身心靈工會、台中市美髮理容發展協會、伊甸迦南園庇護工場，平日都會到獨居長輩的家裡進行義剪、心靈輔導、居家打掃等服務，李中形容他們是社會愛心的實踐家。
吳六合建築師、世界鴻廣告董事長林傳傑、鴻邑建設董事長唐廷照、櫻花建設總經理陳世英、里歐實業總經理謝麟兒、萬群地產總經理謝坤成、時詣廣告總經理朱昌碩、豐城建設董事長吳鴻進、和瑞建設副總經理李瑞文及總太集團主席吳錫坤，已連續10年義助弱勢獨居老人年菜。
鄭功進說，自己出生基層，選區內超過2000戶低收入戶更有感，需要社會伸出援手。
往年一同參與的西北獅子會、錦隆印刷及佑松建設外，今年加入網銀社會福利基金會的支持，席開100桌。最後還可以帶回包括米糕、肉圓、湯包、茂谷柑、太陽餅，做公益也要拚經濟。
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