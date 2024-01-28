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生人迴避！南投台21線幹道明天送煞 可帶2物避邪

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投水里上安鵲橋一帶去年底至今年元月初發生多起憾事，為此於明天舉辦送煞儀式。圖／本報資料照
南投水里上安鵲橋一帶去年底至今年元月初發生多起憾事，為此於明天舉辦送煞儀式。圖／本報資料照

南投水里明天將舉辦送煞儀式，行經重要幹道台21線上安至龍神橋路段，預計明天下午3時起開始送煞，法事至下午5時，送煞公告廣發轉傳，提醒鄰里關門窗且避免外出，用路人非必要勿逗留，迴避為宜，以防沖煞，但也不用過度擔心。

據了解，南投水里上安鵲橋一帶去年底至今年元月初發生多起憾事，因接連有人非自然往生，為祈求地方平安、村民安心，當地信仰中心永天宮與社區居民辦理送煞祈福法會，以祈求亡者安息，也盼讓生者安心。

當地近期因此貼出送煞公告，上頭載明「送煞儀式於國曆1月29日（星期一）下午3時至5時，送煞路線自鵲橋下方（三部路上）右轉水信路三段，出庄後郡安橋上車，行駛水信路二段至龍神橋下，並於溪河邊圓滿化解。

該公告也特別提醒鄉親及用路人，送煞儀式期間如非必要，當地各位村民、鄰里將門窗關好，必避免外出，以防沖犯；若來不及閃避，可以側身面向民宅迴避，若造成不便也請見諒；此外，辦祭儀是為安定人心，勿擔心恐慌，也請理解包容。

對此，民俗專家廖大乙說，早年送煞多在海線，其用意主要是安民心，盼不好的事別接二連三，而有別於靠海縣市的「送肉粽」，送煞多是以草人來進行法事，送煞期間若剛好遇上，切勿鐵齒不信邪，也別口出惡言，宗教上互相尊重。

他也提醒，送煞期間若因工作或其他原因可能會行經送煞路段，建議可隨身攜帶「雙頭尖尖」的橄欖籽，或將7片榕葉等裝在紅包袋內，並記得在回到家前找垃圾桶丟棄，即可達到避邪防煞、趨吉避凶等功效。

南投水里上安鵲橋一帶去年底至今年元月初發生多起憾事，為此於明天舉辦送煞儀式。圖／民眾提供
南投水里上安鵲橋一帶去年底至今年元月初發生多起憾事，為此於明天舉辦送煞儀式。圖／民眾提供

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