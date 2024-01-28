國道休息站移樹「種綠電」 準立委黃健豪批本末倒置 不排除凍結預算

本報今天報導，配合行政院光電政策，交通部高速公路局陸續在國道服務區移除原有的樹木，設置光電板。國民黨準立委黃健豪痛批，這項政策荒腔走板、本末倒置，甚至可能影響綠電碳權、碳足跡計算，更恐導致氣溫升高，需消耗更多的電，他就任後將要求相關單位說明，不排除凍結相關預算。

高公局指出，這些樹木是移植，移前會為樹木疏枝，導致有民眾誤解成砍樹，後續也會追蹤移植樹木的生長情形。

「種綠電不該砍樹。」黃健豪說，這只是為了應付政府所說「不缺電」，移樹種綠電，反而導致氣溫升高，可能需要消耗更多的電，政策根本是本末倒置。

黃健豪指出，若不將樹木移植，在移木種植處，是否可以種植更多樹木？這是整個能源政策的問題，現在根本荒腔走板，需要通盤調整，政府移樹種綠電，也將影響碳權、碳足跡計算，這樣是否能達到種綠電的目的？