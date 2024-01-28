搶！「多多龍」生「恐龍蛋」？彰化縣市接力發放小提燈
彰化縣政府先後兩波發放「多多龍」吹氣小提燈，掀起索取「瘋」潮，縣府第三波將下月3日在鹿港發放1000個，預期再帶動熱潮；彰化市公所則推出「恐龍蛋」吹氣小提燈，造型也是相當可愛，預定本月13日晚間在關帝廟發放，因民眾反應熱烈，市長林世賢決定加碼到500個，很多親子都已摩拳擦掌。
目前發放的小提燈，除塑膠製或紙製的古早燈外，多是要DIY紙製提燈，不僅要花時間組裝，而且比較不耐用，而類似「多多龍」及「恐龍蛋」充氣小提燈，除龍年應景外，造型都十分可愛，只要對著氣孔吹滿氣，提燈內也有可以閃爍不同顏色的小燈，而且還有繩子可以配掛，掛在書包、皮包、腳踏車，甚至可以提著，既方便又耐用，所以很能擄獲小朋友的心。
彰化縣首先登場的「多多龍」小提燈，是彰化縣政府配合「彰化2024月影燈季」免費發送，前往兩波各發放2000個，排隊隊伍長達五、六百公尺，有人全家一共出動了9個人，排了5個多小時，還是讓很多人空手而返，大失望，網路拍賣平台出現有民眾將小提燈拿來賣，一個甚至飆到1500元。
縣府為了回應親子們的期待，請廠商加緊趕工後，預定第三波「多多龍」小提燈發放，將結合2月3日傍晚在「鹿港溪光環境啟燈典禮」中，發放1000個水藍色「多多龍」小提燈，從下午5時發放號碼牌，6時30分憑號碼牌領取，預期會再帶動熱潮。
彰化市公所也趕上龍年吹氣小提燈熱潮，結合本月31日下午6點半在彰化關帝廟廟埕舉辦的「半線古城‧慶典之都」文化季活動點燈活動後，限量免費發放300個「恐龍蛋小提燈」，白底粉紅圖案，十分可愛，沒想到在網路披露後，未演先轟動，很多親子都表示將前往排隊索取，市長林世賢回應表示將再加碼200個，合計將發放500個。
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