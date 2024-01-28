搶！「多多龍」生「恐龍蛋」？彰化縣市接力發放小提燈

彰化縣政府先後兩波發放「多多龍」吹氣小提燈，掀起索取「瘋」潮，縣府第三波將下月3日在鹿港發放1000個，預期再帶動熱潮；彰化市公所則推出「恐龍蛋」吹氣小提燈，造型也是相當可愛，預定本月13日晚間在關帝廟發放，因民眾反應熱烈，市長林世賢決定加碼到500個，很多親子都已摩拳擦掌。

目前發放的小提燈，除塑膠製或紙製的古早燈外，多是要DIY紙製提燈，不僅要花時間組裝，而且比較不耐用，而類似「多多龍」及「恐龍蛋」充氣小提燈，除龍年應景外，造型都十分可愛，只要對著氣孔吹滿氣，提燈內也有可以閃爍不同顏色的小燈，而且還有繩子可以配掛，掛在書包、皮包、腳踏車，甚至可以提著，既方便又耐用，所以很能擄獲小朋友的心。

彰化縣首先登場的「多多龍」小提燈，是彰化縣政府配合「彰化2024月影燈季」免費發送，前往兩波各發放2000個，排隊隊伍長達五、六百公尺，有人全家一共出動了9個人，排了5個多小時，還是讓很多人空手而返，大失望，網路拍賣平台出現有民眾將小提燈拿來賣，一個甚至飆到1500元。

縣府為了回應親子們的期待，請廠商加緊趕工後，預定第三波「多多龍」小提燈發放，將結合2月3日傍晚在「鹿港溪光環境啟燈典禮」中，發放1000個水藍色「多多龍」小提燈，從下午5時發放號碼牌，6時30分憑號碼牌領取，預期會再帶動熱潮。