最潮樂團結合元宵廟會 清水小鎮「浮現祭」再現3萬人潮

台中清水小鎮春天音樂祭「浮現祭」，五年來參加人數逐年增加，去年達3萬人次。今年2月24至25日在鰲峰山運動公園，最潮的獨立樂團將結合元宵廟會，可望刷新紀錄。

「浮現祭」售票連續3年完售，是台灣大型指標性音樂祭之一，還可以來場台中海線小鎮漫遊，吃喝玩樂應有盡有。主辦單位表示，今年是5周年，擴大舉行，九大區域等待解鎖，超過六國演出藝人加上本地知名樂團獻技。

新聞局表示，浮現祭近幾年於清水鰲峰山公園舉辦，成功建立台中在地音樂祭品牌，也帶動清水當地觀光及美食風潮。

市府新聞局2021年起擔任活動協辦單位，提供行政協助與支援，如場地借用、交通疏導、環境清潔等。參與人次逐年攀升，2021年活動當天，清水地區遊客增加約1萬人次，2022、2023年有新冠肺炎疫情仍吸引約2萬及3萬人次造訪，品嚐美食、參觀古蹟、購買伴手禮，為當地帶來觀光效益及商機。

浮現音樂主辦單位表示，為迎接浮現祭五週年，今年擴大活動規模，串連大台中Live House，除2月24日至25日在清水主會場的精彩演出，2月23日的前夜祭和2月24日「#MAH 20240224」也將分別在迴響藝文展演空間和搖滾教室(School of Rock)登場，2月24日深夜與Legacy Taichung聯手打造「中港不夜城」。

清水主會場方面，除鰲峰山運動公園，今年將解鎖兩大新場域，包括海線信仰中心「紫雲巖」，將結合元宵猜燈謎，邀請觀眾共襄盛舉，欣賞來自日本、泰國、香港和台灣的偶像與樂團的演出，度過難忘元宵音樂會；另一個新場域則是陽光草坪，位於從嘉陽高中停車場走至會場的第一站，不僅擁有舒適草坪，還可俯瞰整個海線，無敵景色映入眼簾，一覽無遺。

浮現音樂主辦單位說明，主活動陣容涵蓋來自台、港、日、泰、韓、馬等多個國家地區的眾多藝人，包括ずっと真夜中でいいのに。[JP]、告五人、TRASH、Tilly Birds [TH]、ヤバイTシャツ屋さん [JP]、美秀集團、麋先生 MIXER、康士坦的變化球、拍謝少年、老王樂隊、Nerd Connection [KR]、怕胖團等將超過八十組藝人。活動相關訊息可至浮現祭臉書專頁查詢https://www.facebook.com/emergemusicfest/。