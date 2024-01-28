國道休息站移樹「種電」 楊瓊瓔：簡直走火入魔

交通部高速公路局陸續在國道服務區移除樹木，設置光電板，立委楊瓊瓔說，各公、民機構為了取得設置綠能的場域，幾乎已無所不用其極的地步。很多地方都有「砍（移）樹種電」的情形，走火入魔了。

高公局指出，這些樹木是移植，移前會為樹木疏枝，導致有民眾誤解成砍樹。後續會追蹤移植樹木的生長情形。

楊瓊瓔說，國道各休息站服務區綠美化，停車場周邊綠樹成蔭，是休息站服務區的一大特色，而今為了施作太陽能相關工程，原本枝葉茂密的各種綠樹一棵棵被「砍頭」，粗暴的修剪作法，可能危及樹木的生機，叫人傻眼又難以接受，簡直本末倒置又荒唐。

楊瓊瓔說，在淨零排放的大目標下，政府這幾年來對綠能推動如火如荼，各公、民機構為了取得設置綠能的場域，無所不用其極。而最引人爭議的則是，很多地方都有「砍樹種電」的情形，已經走火入魔了。

楊瓊瓔認為，世界要的是綠電，而不是非砍樹不可，二擇一只是假議題，台灣並不缺鋪太陽能光電板的地方，砍樹種電只是便宜行事、降低成本的藉口，貿然砍樹種電跟倉促平地造林都是一樣的，樹砍了、電種了，犧牲的卻是我們的生態環境。