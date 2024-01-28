國道休息站移樹「種電」 楊瓊瓔：簡直走火入魔
交通部高速公路局陸續在國道服務區移除樹木，設置光電板，立委楊瓊瓔說，各公、民機構為了取得設置綠能的場域，幾乎已無所不用其極的地步。很多地方都有「砍（移）樹種電」的情形，走火入魔了。
高公局指出，這些樹木是移植，移前會為樹木疏枝，導致有民眾誤解成砍樹。後續會追蹤移植樹木的生長情形。
楊瓊瓔說，國道各休息站服務區綠美化，停車場周邊綠樹成蔭，是休息站服務區的一大特色，而今為了施作太陽能相關工程，原本枝葉茂密的各種綠樹一棵棵被「砍頭」，粗暴的修剪作法，可能危及樹木的生機，叫人傻眼又難以接受，簡直本末倒置又荒唐。
楊瓊瓔說，在淨零排放的大目標下，政府這幾年來對綠能推動如火如荼，各公、民機構為了取得設置綠能的場域，無所不用其極。而最引人爭議的則是，很多地方都有「砍樹種電」的情形，已經走火入魔了。
楊瓊瓔認為，世界要的是綠電，而不是非砍樹不可，二擇一只是假議題，台灣並不缺鋪太陽能光電板的地方，砍樹種電只是便宜行事、降低成本的藉口，貿然砍樹種電跟倉促平地造林都是一樣的，樹砍了、電種了，犧牲的卻是我們的生態環境。
樹木依不同樹種有不同的固碳能力，但是若將光電廠發電的減碳效益拿來誇稱比種樹的減碳效益還高是很荒謬的，樹木除有綠化、保水等基本功能外，並可以調節微氣候，達到環境降溫的效果，希望主管的交通部高速公路局要給外界一個合理的交代。
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