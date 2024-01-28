西屯路挨批交通規畫差 台中市府已實施改善 將視車流檢討

中科西南向聯外道路工程去年8月完工通車，成為「西屯路四段」，串連中科到市區，車流量增，但在中科上班的吳先生說，西屯路設計不佳，西屯路三段、東大路口處，未規畫左轉專用道；且三段銜接二段，未告示將從四線道縮成兩線道，轉彎車屢與直行車「打結」、易阻塞。台中市政府交通局表示，東大、西屯路口採輪放號誌管制；西屯路二段已規畫車道配置，後續將視車流狀況，檢討管制方式。

吳先生說，他每天上下班必經西屯路，聯外道路開通後，車流量增，交通問題顯現；西屯路、東大路口為斜坡，下坡處路幅寬，但仍維持四線道，不少直行車會受左轉車影響，遭阻在路中，影響車流。

吳先生表示，西屯路行經黎明路口，四線道縮為二線道，未有槽化線、告示等，欲直行至西屯路二段時，若走在外側車道，也不便匯入路口，導致車流容易打結。

台中市議員楊大鋐則說，西屯路二段行經西屯市場，路幅狹窄，若又遇上違規攤販、違停車輛，會更限制車流狀況，呼籲市府應加強管理，維持市場、交通順暢運作。

交通局表示，西屯路因中科西南向聯外道通車後車流量較以往增加，該路口西屯路方向皆配置雙向四車道，且考量轉向車比例，兩邊已採輪流放行的號誌管制，以減少左轉車與直行車衝突問題。

針對西屯路一段至四段道路寬度不一，交通局說，已依各路段的車流特性及道路寬度規劃車道配置，後續也將持續觀察該路段通車後車流狀況，檢討交通管制方式，以維護行車安全順暢。