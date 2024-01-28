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武陵農場櫻花季 留意交管可約專車

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
今年櫻花季天數長，又跨越農曆新年，台中市交通局呼籲多利用大眾運輸工具。圖／台中市交通局提供
今年櫻花季天數長，又跨越農曆新年，台中市交通局呼籲多利用大眾運輸工具。圖／台中市交通局提供

台灣賞櫻盛事武陵農場櫻花季2月8日至29日登場，每年吸引人潮上山賞櫻，武陵農場周邊道路在櫻花季期間交通管制。台中市交通局呼籲民眾，多利用大眾運輸工具前往賞櫻，可預約豐原客運865路公車，隔天再搭乘賞櫻專車進去武陵，可現場候位或預約搭乘，事先規畫旅遊行程。

武陵農場位於台中市和平區，四季都有美麗花海可參觀，其中又以2月武陵櫻花季最為壯觀，3萬棵櫻花搖曳，還有不同品種、花色，吸引大批民眾前往賞花。今年武陵櫻花季2月8日至29日，天數較長，又跨越農曆新年，預期上山人潮會比以往更多。

交通局表示，民眾可提前透過網路或電話預約豐原客運865路公車，從豐原前往梨山，隔天再轉乘「梨山－武陵農場」賞櫻專車入園；台中市民搭乘865路公車，享有雙十公車優惠，前10公里免費，超過10公里最多只收10元車資。

交通局長葉昭甫說，「梨山－武陵農場」賞櫻專車可現場排隊購票，每天下午4點到6點，可到梨山遊客中心購買隔天車票，每人限購6張票，現場售完為止；也可透過「TBS台北轉運站」App，預購賞櫻專車套票，可依行程選擇購票方式。

交通局提醒，賞櫻專車每日3班次，停靠梨山、松茂、環山社區、苗圃、武陵農場等站，以原車去返方式搭乘，相關接駁及購票資訊，民眾可上「豐原客運」官網查詢；櫻花季期間，武陵周邊道路交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證者，其他車輛不能進入，呼籲多利用大眾運輸工具進行接駁。

武陵農場 櫻花季 賞櫻 大眾運輸 交通管制

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