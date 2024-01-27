蕭美琴走訪南投故事館 緊盯珍貴舊照片全為「她」

民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴下午到草屯鎮辦感恩茶會。南投縣文化資產學會理事長梁志忠是蕭美琴表哥，蕭美琴還走訪梁志忠的「南投故事館」，並與藝文界人士會面，蕭美琴看到妹妹蕭美瑟20年前住在梁志忠家，體驗傳統割稻、學習藍染經過相當感動，請隨行人員將這些照片翻拍，讓蕭美瑟回味台灣濃厚人情味。

蕭美琴選前到草屯鎮陪黨籍立委候選人蔡銘軒掃街拜票，她並自己爆料，她和草屯很有淵源，因為她的表哥就是梁志忠，讓支持者都相當意外。

梁志忠是南投縣文化資產學會理事長，熱心工藝技術推廣和文化資產保存，許多傳統文物和珍貴史料，都因梁志忠想盡辦法「救回」，獲得妥善保存，梁志忠更將自家改建為「南投故事館」，將珍藏的漫畫、民俗文物免費展示，讓大家穿越時空，體驗台灣早期生活。

蕭美琴下午感恩茶會結束後到南投故事館參觀，並與南投藝文界人士會面交流意見。梁志忠向蕭美琴介紹台灣古早文物和漫畫書、手動印刷機等，都蕭美琴很感興趣。

梁志忠拿出蕭美瑟20年前在他家中居住半年，體驗手工割稻，並到台灣工藝園區學習藍染過程，當時，蕭美琴也抽空草屯探望妹妹和梁志忠，時隔20年再看到照片，蕭美琴一下回憶起當年，看著相片目不轉睛，還交代隨行人員將照片翻拍，帶回家珍藏。