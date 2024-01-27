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蕭美琴走訪南投故事館 緊盯珍貴舊照片全為「她」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
梁志忠拿出當年蕭美瑟在草屯生活的照片，蕭美琴看得格外認真。記者江良誠／攝影
梁志忠拿出當年蕭美瑟在草屯生活的照片，蕭美琴看得格外認真。記者江良誠／攝影

民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴下午到草屯鎮辦感恩茶會。南投文化資產學會理事長梁志忠是蕭美琴表哥，蕭美琴還走訪梁志忠的「南投故事館」，並與藝文界人士會面，蕭美琴看到妹妹蕭美瑟20年前住在梁志忠家，體驗傳統割稻、學習藍染經過相當感動，請隨行人員將這些照片翻拍，讓蕭美瑟回味台灣濃厚人情味。

蕭美琴選前到草屯鎮陪黨籍立委候選人蔡銘軒掃街拜票，她並自己爆料，她和草屯很有淵源，因為她的表哥就是梁志忠，讓支持者都相當意外。

梁志忠是南投縣文化資產學會理事長，熱心工藝技術推廣和文化資產保存，許多傳統文物和珍貴史料，都因梁志忠想盡辦法「救回」，獲得妥善保存，梁志忠更將自家改建為「南投故事館」，將珍藏的漫畫、民俗文物免費展示，讓大家穿越時空，體驗台灣早期生活。

蕭美琴下午感恩茶會結束後到南投故事館參觀，並與南投藝文界人士會面交流意見。梁志忠向蕭美琴介紹台灣古早文物和漫畫書、手動印刷機等，都蕭美琴很感興趣。

梁志忠拿出蕭美瑟20年前在他家中居住半年，體驗手工割稻，並到台灣工藝園區學習藍染過程，當時，蕭美琴也抽空草屯探望妹妹和梁志忠，時隔20年再看到照片，蕭美琴一下回憶起當年，看著相片目不轉睛，還交代隨行人員將照片翻拍，帶回家珍藏。

她說，妹妹現在結婚生子，仍在美國攻讀博士學位，當年回台生活的珍貴經驗，仍讓妹妹印象深刻，這些珍貴照片她也會傳給蕭美瑟，讓妹妹重溫當年回台生活的美好回憶。

梁志忠拿出當年蕭美瑟在草屯生活的照片，蕭美琴看得格外認真。記者江良誠／攝影
梁志忠拿出當年蕭美瑟在草屯生活的照片，蕭美琴看得格外認真。記者江良誠／攝影
蕭美琴（中）下午到南投故事館探望表哥梁志忠（中），並與南投藝文界人士交流。記者江良誠／攝影
蕭美琴（中）下午到南投故事館探望表哥梁志忠（中），並與南投藝文界人士交流。記者江良誠／攝影
蕭美瑟（左二）20年前返台在草屯居住半年多，體驗農耕生活和藍染，當時蕭美琴（左一）特地到草屯探望妹妹。圖／梁志忠提供
蕭美瑟（左二）20年前返台在草屯居住半年多，體驗農耕生活和藍染，當時蕭美琴（左一）特地到草屯探望妹妹。圖／梁志忠提供

蕭美琴 南投 文化資產

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