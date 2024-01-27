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備戰下周疫情高峰 台中今再現疫苗搶打潮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市文心森林公園疫苗接種站今天下午再現搶打潮。圖／醫師施勝桓提供
台中市文心森林公園疫苗接種站今天下午再現搶打潮。圖／醫師施勝桓提供

衛福部疾管署預估，下周即將迎來新冠、流感疫情高峰，加上很多民眾寒假、過年出國，台中市文心森林公園公費疫苗接種站今天下午1時開打，再現排隊打疫苗的搶打潮。承接的兒科醫師施勝桓說，近期天冷多種病毒活躍，加上很多人要出國，打疫苗人增多，提醒民眾，疫苗要打好打滿，並落實勤洗手、戴口罩。

台中市衛生局說明，依據疾管署資料顯示，台中市上周（1月14至1月20日）類流感門診就診人次1萬5785人次、急診就診975人次，高於去年同期門診就診6603人次、急診就診390人次，顯示類流感仍在高峰期。上周新增1例死亡個案，以及4重症個案，4例都是今年1月中因咳嗽、發燒、呼吸喘等上呼吸道症狀就醫，因症狀持續，至急診就醫目前收治加護病房治療中。

衛生局指出，自去年3月20日起調整嚴重特殊傳染性肺炎併發症通報定義，依據疾管署通報系統，上周（今年第3周）台中市新增新冠併發症病例76例，較上上周72例高，累計今年216例。

施勝桓說，台中市文心森林公園接種站服務時間為周六下午1時至5時，以及周日上午8時至中午，至2月4日，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘等4種疫苗，接受具公費資格的民眾憑健保卡隨到隨打。

他指出，繼本月中旬搶打潮後，文心森林公園接種站今天下午一開打，再現大排長龍，其中又以打新冠XBB疫苗為最大宗；有的民眾是看到新冠疫情增溫來打疫苗，也有的是因為過年前要出國。他觀察，因天冷多種病毒活躍，新冠、流感疫情幾乎是「全家中獎」，提醒民眾疫苗打好打滿，增加保護力。

台中市文心森林公園疫苗接種站今天下午再現搶打潮。圖／醫師施勝桓提供
台中市文心森林公園疫苗接種站今天下午再現搶打潮。圖／醫師施勝桓提供
台中市文心森林公園疫苗接種站今天下午再現搶打潮。圖／醫師施勝桓提供
台中市文心森林公園疫苗接種站今天下午再現搶打潮。圖／醫師施勝桓提供

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