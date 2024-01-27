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彰化埔心用心找年味 稻草迷宮留原地玩到全塌為止

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉「來埔心，找年味」的稻草迷宮受小朋友歡迎。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉「來埔心，找年味」的稻草迷宮受小朋友歡迎。記者簡慧珍／攝影

「來埔心，找年味。」彰化縣埔心鄉公所今首次擴大舉辦送春聯活動，不僅在埔心鄉兒童公園旁草地區布置稻草迷宮，邀約免費市集攤位，鄉長不同時發送小紅包，讓鄉民度過不一樣的找年味活動。受兒童喜愛的稻草迷宮留在原地，明天也可以去玩。

埔心鄉兒童公園旁草地，名家寫春聯、兒童畫春紅、親子共寫斗方、燈籠彩繪DIY一區接一區，另有磨石磨、現做蘿蔔糕、搖元宵等古早年味體驗，大人小孩都玩得很開心，最受歡迎的是稻草迷宮，整天下來迷宮幾乎被夷為平地，鄉公所稻草堆留在原地讓想玩的兒童明天再去玩。

鄉長張佩瑩說，鄉公所團隊策畫今年活動很久，去年向農民預約二期稻作的稻草，聯繫員林散策餐車和飲食攤，另邀請埔心鄉創業青年回來擺攤賣點心、咖啡、蔬果，連同重現農業時代過年要做粿、炊粿，社區才藝表演，大家一起營造熱鬧年味。

鄉長 春聯

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