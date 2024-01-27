快訊

誹謗女作家判賠26億元…外媒還原庭審過程 川普小聲嘀咕講這句

澳網／首闖大滿貫決賽亞軍作收 陸21歲女好手：我能更好

彰化員林送春聯索取踴躍 書法名家自嘲像工廠賣力寫不停

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市公所邀請名家揮毫寫春聯，民眾在書桌前排隊。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所邀請名家揮毫寫春聯，民眾在書桌前排隊。記者簡慧珍／攝影

農曆春節近了，彰化縣各鄉鎮市公所先後舉辦送春聯活動，員林市公所今禮聘20名書法名家上午8點開始動筆，合計書寫近千幅春聯；有的書法名家到處受邀寫春聯，自嘲快變成「書法工廠」。

員林市「113年 福運龍來 新春揮毫贈春聯」，市長游振雄和書法家趙宗宋、黃榮森、張培源同時寫下「龍耀員林」，期許和民眾共度幸福快樂新年。

市公所長年輔導員林市10所國中、小傳統技藝向下扎根團隊表演，靜修國小旗鼓陣、員東國小太鼓、饒明國小南獅、員林國小扯鈴、育英國小獨輪車、明湖國小跳鼓陣、僑信國小武術、青山國小太極功夫扇、東山國小太鼓、大同國中武術，伴隨名家揮毫、年畫拓印家溫文卿現場創作、畫家江慶章師生展示彩墨扇，熱鬧年味十足。

書法名家張偉傑說，上午8點30分起發放號碼牌，很多人不到8點就到市公所廣場排隊，兩成民眾從手機、書本找美辭佳句要求書寫，八成民眾從市公所提供的對聯範例指定，每位書法老師8點開始寫個不停，都快成了「書法工廠」。

市公所不忘強調，2月8日小年夜起，2024員林燈會在龍燈公園正式點燈，今年策畫恐龍主題親子樂園，有旋轉木馬、咖啡杯等互動設施，12年前台灣燈會的龍年主燈重新亮起，民眾一定要來看。

員林 春聯 台灣燈會

延伸閱讀

「全台最長溜滑梯」回來了 彰化員林百果山溜滑梯1座變3座

書法家齊聚國父紀念館 揮毫春聯送民眾

內燃機時代的終結？BMW慕尼黑工廠計畫2027年起全面生產純電車型！

金門假日花市登場 民眾採買應景花卉與欣賞酒甕春聯

相關新聞

「全台最長溜滑梯」回來了 彰化員林百果山溜滑梯1座變3座

彰化縣員林市百果山風景區曾有全台最長的磨石子溜滑梯，曾帶給無數兒童觀樂，但不符現代法規，交通部參山國家風景區管理處配合整...

預防遊具導致幼童受傷 南投校園遊具年底前完成檢驗

近日兒童遊具設施不符安全，讓兒童受困，甚至意外受傷，讓家長擔心。南投縣議員林儒暘說，遊具安全有法規，如何落實維護才是重點...

彰化員林送春聯索取踴躍 書法名家自嘲像工廠賣力寫不停

農曆春節近了，彰化縣各鄉鎮市公所先後舉辦送春聯活動，員林市公所今禮聘20名書法名家上午8點開始動筆，合計書寫近千幅春聯；...

趕在春節前 彰化田尾怡心園全齡友善遊憩區今啟用

歷時近一年，彰化縣田尾怡心園遊憩設施優化工程今天啟用，縣長王惠美等人幾乎逐一體驗每項遊憩設施，並預告三和公園地下停車場、...

彰化埔心用心找年味 稻草迷宮留原地玩到全塌為止

「來埔心，找年味。」彰化縣埔心鄉公所今首次擴大舉辦送春聯活動，不僅在埔心鄉兒童公園旁草地區布置稻草迷宮，邀約免費市集攤位...

南投200多名親子拔蘿蔔 學童：種田辛苦更要珍惜食物

南投市公所今天邀請180個家庭親子齊聚營南社區農田「拔蘿蔔」，許多小朋友首度在父母、阿公、阿嬤陪同首度下田，體驗採收農作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。