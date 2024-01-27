彰化員林送春聯索取踴躍 書法名家自嘲像工廠賣力寫不停

農曆春節近了，彰化縣各鄉鎮市公所先後舉辦送春聯活動，員林市公所今禮聘20名書法名家上午8點開始動筆，合計書寫近千幅春聯；有的書法名家到處受邀寫春聯，自嘲快變成「書法工廠」。

員林市「113年 福運龍來 新春揮毫贈春聯」，市長游振雄和書法家趙宗宋、黃榮森、張培源同時寫下「龍耀員林」，期許和民眾共度幸福快樂新年。

市公所長年輔導員林市10所國中、小傳統技藝向下扎根團隊表演，靜修國小旗鼓陣、員東國小太鼓、饒明國小南獅、員林國小扯鈴、育英國小獨輪車、明湖國小跳鼓陣、僑信國小武術、青山國小太極功夫扇、東山國小太鼓、大同國中武術，伴隨名家揮毫、年畫拓印家溫文卿現場創作、畫家江慶章師生展示彩墨扇，熱鬧年味十足。

書法名家張偉傑說，上午8點30分起發放號碼牌，很多人不到8點就到市公所廣場排隊，兩成民眾從手機、書本找美辭佳句要求書寫，八成民眾從市公所提供的對聯範例指定，每位書法老師8點開始寫個不停，都快成了「書法工廠」。

市公所不忘強調，2月8日小年夜起，2024員林燈會在龍燈公園正式點燈，今年策畫恐龍主題親子樂園，有旋轉木馬、咖啡杯等互動設施，12年前台灣燈會的龍年主燈重新亮起，民眾一定要來看。