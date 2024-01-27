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趕在春節前 彰化田尾怡心園全齡友善遊憩區今啟用

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府今啟用田尾怡心園遊憩設施優化工程。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府今啟用田尾怡心園遊憩設施優化工程。記者簡慧珍／攝影

歷時近一年，彰化縣田尾怡心園遊憩設施優化工程今天啟用，縣長王惠美等人幾乎逐一體驗每項遊憩設施，並預告三和公園地下停車場、彰化市延平公園地下停車場等地面都是全齡遊憩設施，未來將朝全齡友善休憩場所的方面建設。

彰化縣政府斥資約3千萬元，完成田尾怡心園遊憩設施優化工程，去年底檢驗通過，今天啟用。縣長王惠美先感謝在地縣議員劉淑芳大力促成，及北斗區全體縣議員、彰化縣議會支持預算，打造田尾怡心園全齡遊憩設施。劉淑芳表示，怡心園經過歷任縣長、鄉長的努力，特別是「省長」王惠美編預算改造，從墓地蛻變為美麗景觀休閒區是田尾鄉喜事。

王惠美說，縣府近年興建共融式公園，去年完工啟用的員林市兔馬鹿公園、日前完工的員林龍燈公園滯洪池、八卦山生態園區、伸港西濱慶安水道主題遊憩公園，及即將施工中的三和公園地下停車場、彰化市延平公園地下停車場，都融入全齡友善的公園綠地及遊具設施。

田尾怡心園全齡遊憩設施啟用後，交給鄉公所管理，成為田尾鄉盛事，鄉長許淑美、田尾鄉民代表會主席吳俊樑，副主席李建宏、鄉農會總幹事吳政憲、社團法人彰化縣田尾公路花園協會理事長劉漢欽等人都出席，見證開心的一刻。

彰化縣田尾怡心園遊憩設施優化工程的遊具區有許多拍照打卡點。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾怡心園遊憩設施優化工程的遊具區有許多拍照打卡點。記者簡慧珍／攝影

王惠美 停車場

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