春安勞安突檢 中龍鋼鐵3缺失罰30萬

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
勞動部昨執行春安勞安檢查，稽查人員突檢中龍鋼鐵，查出3缺失開罰30萬。記者趙容萱／攝影
勞動部昨執行春安勞安檢查，稽查人員突檢中龍鋼鐵，查出3缺失開罰30萬。記者趙容萱／攝影

勞動部昨啟動春安勞安檢查，昨天突擊台中龍井的中龍鋼鐵，查出固定式起重機平台、軌道平台未做防護等3缺失，挨罰30萬元，1處局部停工。台中市勞檢處15日起稽查營建工地，查出部分工地趕工，工人未配戴安全帶、工地未設護欄等，勒令4處工地停工，開罰88萬元。中龍鋼鐵表示，缺失將在春節前完成改善。

勞動部次長許傳盛、職安署副署長林毓堂、中區職安中心主任李文進、台中市副秘書長張大春等人，大陣仗稽查中龍鋼鐵W2煉鐵廠2號高爐作業區。中區職安中心表示，安排1500處春安勞檢，針對春節前趕工的營造業、鋼鐵業、石化業，每天稽查20至30件，結果待統計。

許傳盛說，鋼鐵業在春節期間進行各項機具整修，廠商也有趕工、加工需要，因此鎖定中龍鋼鐵稽查，確保工作場域安全。李文進說明，中龍鋼鐵有3項缺失，包含固定式起重機作業平台、軌道平台沒有防護設施，包含鐵門未上鎖，工作台開口沒有綁好等，平台高度約2層樓，勞工有墜落之虞。

李文進說，其次水淬爐石輸送帶及轉軸未設合格護罩，勞工有夾捲危害，總計3項缺失裁罰30萬元；工作台開口沒有綁好、有墜落之虞，已勒令局部停工，限期春節前改善。

台中市勞檢處說，春節前工地常趕工、加班，勞檢處15日起展開為期41天的春節加強勞動檢查，累計到24日稽查255場次，已勒令4處工地停工，罰款88萬元；工地加班常忽略配戴安全帶、工地未設護欄等。

張大春說，各行各業因歲末趕工、修繕等作業增加，為避免歲末、新春期間成為職災高峰期，除加強稽查工地等，也提醒提醒雇主及勞工，加強歲修及趕工安全管理，保障勞工安全。

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