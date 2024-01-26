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彰化逾90年鄭成功廟見「斷頭」嚇壞路人 縣府搶救「劍童」修復完工

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市鄭成功廟去年12月初被民眾發現廟頂主脊的剪黏三仙當中，右側「劍童」出現斷頭，如今已修復。記者林敬家／攝影
彰化市鄭成功廟去年12月初被民眾發現廟頂主脊的剪黏三仙當中，右側「劍童」出現斷頭，如今已修復。記者林敬家／攝影

彰化市鄭成功廟建廟已超過90年，為彰化歷史建築，去年12月初被民眾發現廟頂主脊的剪黏三仙當中，右側「劍童」出現斷頭，彰化縣府文化局得知後聘請匠師傳統匠師林電貳搶救，近日完工；不過，有民眾好奇中間的「祿仙」為何原本不見帽翅，卻突然在修復後出現，文化局說，匠師發現帽翅早也斷掉了，一併修復回來。

廟方指出，去年10月間發生地震過後，注意到廟屋頂主脊上三仙中的「劍童」遭斷頭，想修復但經費短缺，且原本劍童的頭部已碎裂不在了。

劍童出現斷頭的驚悚狀況，有民俗專家認為不吉利，應該盡快修復，彰化縣府文化局長張雀芬說，鄭成功廟中的三川殿中脊三尊為印童、祿仙、劍童（左至右），這次修復劍童頭部為新作泥塑剪黏，還一併以泥塑、剪黏、色玻璃修補三川殿中脊祿仙三尊及財子壽，並加強底部穩固性，工期10天，順利在年前完成。

文化局說，這次鄭成功廟劍童泥塑剪黏斷頭費用總計14萬9600元，其中有信徒捐贈5萬5000元，其餘9萬4600元由文化局支付。

不過民眾發現中間的祿仙與劍印雙童的樣貌有點不一樣，其中印童的眼神方向和大小改變，多了雙下巴，祿仙兩耳上方的帽飾圓球，修復後又多了兩根長長的帽翅，文化局說，匠師實際上去看發現毀損的狀況需要整體加固，盡可能恢復原貌。

彰化市鄭成功廟去年12月初被民眾發現廟頂主脊的剪黏三仙當中，右側「劍童」出現斷頭，如今已修復。記者林敬家／攝影
彰化市鄭成功廟去年12月初被民眾發現廟頂主脊的剪黏三仙當中，右側「劍童」出現斷頭，如今已修復。記者林敬家／攝影
彰化市鄭成功廟去年12月初被民眾發現廟頂主脊的剪黏三仙當中，右側「劍童」出現斷頭。記者林敬家／攝影
彰化市鄭成功廟去年12月初被民眾發現廟頂主脊的剪黏三仙當中，右側「劍童」出現斷頭。記者林敬家／攝影

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