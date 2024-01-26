快訊

逃亡半世紀！日本極左恐怖份子終於落網

他點名新北這一地「住這裡根本是自虐」 在地人點頭：會懷疑人生

飼主沒發現三花貓鑽灶台就生火 「大火離身僅10公分」牠淡定取暖：本喵耐高溫

影／3人旋轉遊具險成「人肉飛彈」 中市府1理由稱不停用

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中大里金城公園三人旋轉遊具，有2名學童玩到整個人騰空，還被亂甩的搖擺索（紅圈處）狂K。圖／民眾黨台中市議員江和樹提供
台中大里金城公園三人旋轉遊具，有2名學童玩到整個人騰空，還被亂甩的搖擺索（紅圈處）狂K。圖／民眾黨台中市議員江和樹提供

民眾黨台中市議員江和樹接獲陳情，大里區金城公園內「三人旋轉」遊具因高速旋轉，2名學童玩到騰空，若沒握緊恐被甩飛，成人肉飛彈；還有家長反映，有小朋友被甩飛摔到水泥地，也有家長在旁被撞到，質疑遊具不安全。

管理維護單位大里區公所公用課長王源龍說，會持續宣導，並派員加強巡查勸導，因為遊具本身沒問題，可正常運作、是安全的，不會停用。

市府建設局養工處屯區工程隊隊長潘昱維說，目前台中市有三處公園有「三人旋轉」遊具，這項遊具不會停用，已豎立告示牌並請家長、使用者注意正當使用規範，會持續追蹤並優化管理，並就旋轉鞦韆擺盪範圍研議擴大安全距離、增加警示，維護民眾安全。

建設局表示，「三人旋轉」遊具正確使用方式為兒童坐定於搖擺索座椅，由人力推動，結合擺盪、搖晃、風力與離地心引力來感受遊戲樂趣，現場已豎立告示牌並請家長、使用者要注意正當使用規範，影片中錯誤的使用方式嚴重危害自身及他人安全。

江和樹昨天下午接獲家長陳情，大里金城公園的遊具，小朋友使用過程騰空旋轉，因速度相當快，相當危險，並拍下2名國小學生正在使用遊具的影片。

從江和樹提供的影片，「三人旋轉」遊具共有3條搖擺索，其中一人抓著二條搖擺索，邊跑邊加速讓遊具猛轉，另一人坐在第三條搖擺索座椅上，高速旋轉騰空，後來原本在奔跑的學童放掉其中一條搖擺索，坐上手中的搖擺索座椅，結果這2名學童被甩掉的搖擺索K了好幾下，被K到的學童說「好了、好了」要求停止，旁邊也有兒童說「這樣不行」。

建設局說明，台中市兒童遊戲場均經過遊戲場安全檢驗認證，該遊戲場施作完成後委由公所管理，若民眾未依正確方式使用遊具，除可能造成自己受傷外，也會危及公園內其他民眾。

台中大里金城公園三人旋轉遊具，由於旋轉速度快，學童整個人騰空（紅圈處），差點成人肉飛彈。圖／民眾黨台中市議員江和樹提供
台中大里金城公園三人旋轉遊具，由於旋轉速度快，學童整個人騰空（紅圈處），差點成人肉飛彈。圖／民眾黨台中市議員江和樹提供

台中市 使用者 小學生 民眾黨 議員

延伸閱讀

影／台中旋轉鞦韆學童騰空、被狂K好危險？市府說話了

烏軍誤擊戰俘座機 批俄玩弄人命

被飛彈擊落？俄運輸機墜毀74人全數罹難 機上載有65名烏克蘭戰俘

英美二度聯手！夜襲青年運動8軍事目標 打擊飛彈和監控能力

相關新聞

影／3人旋轉遊具險成「人肉飛彈」 中市府1理由稱不停用

民眾黨台中市議員江和樹接獲陳情，大里區金城公園內「三人旋轉」遊具因高速旋轉，2名學童玩到騰空，若沒握緊恐被甩飛，成人肉飛...

車禍重傷返鄉…彰化青農種出冠軍小番茄 不藏私曝栽種秘訣

全台最好吃的溫室小番茄落在彰化花壇鄉，青農唐烱凱曾發生車禍重傷，回到家鄉後父母鼓勵他回到家自己從事種植番茄，由鄉內2名番...

中市958路公車上路 豐原直達台中省近一半車程

台中市交通局新闢市區公車路線958路「豐原轉運中心至台中車站」，1月15日上路，串聯豐原轉運中心、豐南地區、十甲路、新建...

影／彰化塭仔港12年來有新船啟航 民眾備雨傘接包子麻糬沾喜氣

彰化線西塭仔村漁港今天迎來12年來第一艘新船啟航，漁民黃超群設計可捕魚、載客的遊憩式漁船，並投入近3200萬元打造，今天...

「賣春聯的要罵我了」 彰化這公所送春節比去年多五倍

11天後就是農曆春節，彰化縣永靖鄉公所今邀請10名書法名家，在鄉公所前廣場舉辦新春揮毫送春聯，因去年送不夠民眾頗有微詞，...

中市春節垃圾收運 這兩天定時定點、初四恢復清運

農曆春節7天連假，台中市環保局垃圾收運服務不打烊，2月8日小年夜及9日除夕均有沿街收運，2月10日初一、2月12日初三則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。