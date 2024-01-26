影／3人旋轉遊具險成「人肉飛彈」 中市府1理由稱不停用

民眾黨台中市議員江和樹接獲陳情，大里區金城公園內「三人旋轉」遊具因高速旋轉，2名學童玩到騰空，若沒握緊恐被甩飛，成人肉飛彈；還有家長反映，有小朋友被甩飛摔到水泥地，也有家長在旁被撞到，質疑遊具不安全。

管理維護單位大里區公所公用課長王源龍說，會持續宣導，並派員加強巡查勸導，因為遊具本身沒問題，可正常運作、是安全的，不會停用。

市府建設局養工處屯區工程隊隊長潘昱維說，目前台中市有三處公園有「三人旋轉」遊具，這項遊具不會停用，已豎立告示牌並請家長、使用者注意正當使用規範，會持續追蹤並優化管理，並就旋轉鞦韆擺盪範圍研議擴大安全距離、增加警示，維護民眾安全。

建設局表示，「三人旋轉」遊具正確使用方式為兒童坐定於搖擺索座椅，由人力推動，結合擺盪、搖晃、風力與離地心引力來感受遊戲樂趣，現場已豎立告示牌並請家長、使用者要注意正當使用規範，影片中錯誤的使用方式嚴重危害自身及他人安全。

江和樹昨天下午接獲家長陳情，大里金城公園的遊具，小朋友使用過程騰空旋轉，因速度相當快，相當危險，並拍下2名國小學生正在使用遊具的影片。

從江和樹提供的影片，「三人旋轉」遊具共有3條搖擺索，其中一人抓著二條搖擺索，邊跑邊加速讓遊具猛轉，另一人坐在第三條搖擺索座椅上，高速旋轉騰空，後來原本在奔跑的學童放掉其中一條搖擺索，坐上手中的搖擺索座椅，結果這2名學童被甩掉的搖擺索K了好幾下，被K到的學童說「好了、好了」要求停止，旁邊也有兒童說「這樣不行」。

建設局說明，台中市兒童遊戲場均經過遊戲場安全檢驗認證，該遊戲場施作完成後委由公所管理，若民眾未依正確方式使用遊具，除可能造成自己受傷外，也會危及公園內其他民眾。