中市958路公車上路 豐原直達台中省近一半車程

台中市交通局新闢市區公車路線958路「豐原轉運中心至台中車站」，1月15日上路，串聯豐原轉運中心、豐南地區、十甲路、新建國市場、台中車站等地，並提供每日20班次服務，另行駛東區十甲路新增多處停靠站位，從豐原到台中省下30分鐘車程，車資最多只要10元。

交通局長葉昭甫表示，豐原地區往返台中市區需求增加，豐原地區經高速公路前往西屯區的152路公車頗受好評，不過東區、大里、霧峰等處，仍需搭乘12、202、203、901或700、900路等幹線公車經平面市區道路往返，沿途停靠眾多站位，或者到豐原轉運中心轉乘台鐵，於是交通局積極開展新路線。

葉昭甫說，國道4號延伸段通車後，交通局因應地利之便，積極展開規劃新路線，善用國道四號的優勢，1月15日啟動豐南地區行駛國道4號、台74線直達東區的958路，縮短通勤、通學時間，提供豐南地區民眾快速往返台中市區的新選擇，同時強化豐南地區與豐原轉運中心的連結。

交通局指出，958路通車後，豐南地區以往前往台中市區，只能搭乘行駛平面道路的901路等公車，需耗時約60至70分鐘，現在新闢958路，只需約30至40分鐘即可到達，節省近一半時間。

交通局持續加強路網及站點規劃，該路線行駛快速道路後行經東區十甲路，並新增停靠多處站位，增加服務能量。