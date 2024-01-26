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影／彰化塭仔港12年來有新船啟航 民眾備雨傘接包子麻糬沾喜氣

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化塭仔港「泓泉168號」新船下水舉辦熱鬧儀式，現場有21響禮炮，並「擲吉」儀式拋灑「甜食」，麻糬、糖果、包子灑向群眾。記者林敬家／攝影
彰化塭仔港「泓泉168號」新船下水舉辦熱鬧儀式，現場有21響禮炮，並「擲吉」儀式拋灑「甜食」，麻糬、糖果、包子灑向群眾。記者林敬家／攝影

彰化線西塭仔村漁港今天迎來12年來第一艘新船啟航，漁民黃超群設計可捕魚、載客的遊憩式漁船，並投入近3200萬元打造，今天選擇良辰吉時啟航，因是漁港罕見的喜事，吸引大批民眾前往觀看，相當熱鬧。

這艘「泓泉168號」新船下水舉辦熱鬧的儀式，現場有21響禮炮，並「擲吉」儀式拋灑「甜食」，麻糬、糖果包子灑向群眾，因為「糬」台語讀音同「吉」，糖果代表喜氣，包子象徵圓滿，現場民眾搶成一團，還有人專程帶來雨傘、箱子接甜食。

黃超群說，這艘新船除了可捕魚，也可載客，因應綠能政策，漁會鼓勵漁民轉型經營，這艘船可載送離岸風電的相關工作人員進出。漁民指出，大部分漁船堪用就會繼續使用，長期以來塭仔港較少新船啟用，「泓泉168號」今天亮相就是比其他漁船有派頭，大家都很開心。

黃超群這兩年捕撈烏魚豐收，今年冬至前後在東引海域捕撈到上萬尾烏魚，進帳數百萬，不過黃超群表示，大家看到的都是他豐收的時候，漁民捕魚、賣魚都很辛苦，有時出海也會空手而回，只能靠勤勞、苦幹實幹，相信「天公疼憨人」，希望能年年豐收。

彰化塭仔港「泓泉168號」新船下水舉辦熱鬧儀式，漁民灑麻糬、糖果、包子分享喜氣。記者林敬家／攝影
彰化塭仔港「泓泉168號」新船下水舉辦熱鬧儀式，漁民灑麻糬、糖果、包子分享喜氣。記者林敬家／攝影
彰化線西塭仔村漁港今天迎來12年來第一艘新船啟航，漁民黃超群設計可捕魚、載客的遊憩式漁船，並投入近3200萬元打造。記者林敬家／攝影
彰化線西塭仔村漁港今天迎來12年來第一艘新船啟航，漁民黃超群設計可捕魚、載客的遊憩式漁船，並投入近3200萬元打造。記者林敬家／攝影

漁民 糖果 包子

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