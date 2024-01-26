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「賣春聯的要罵我了」 彰化這公所送春節比去年多五倍
11天後就是農曆春節，彰化縣永靖鄉公所今邀請10名書法名家，在鄉公所前廣場舉辦新春揮毫送春聯，因去年送不夠民眾頗有微詞，今年準備4600幅送到夠，拿到春聯的民眾在鄉公所前就地晾曬，一片喜氣洋洋。
在地企業家魏明清率團吹薩克斯演奏「淡水暮色」等歌曲，五福、湳港社區發展協會表演舞蹈暖場，永靖鄉清潔隊辦理跳蚤市場暨宣導資源再利用等活動，增添活動現場熱鬧氣氛。永靖鄉公所去年春聯很快被索取一空，今年民眾擔心拿不到，一早排隊並指定吉祥對聯，找字體看得「甲意」的書法名家書寫。
沈宗儒等10名書法老師連寫3個多小時不停，民眾在寫字桌前交換意見，見有比自己指定更合意的吉祥辭句，就請書法老師再寫一幅，還有民眾幫兄弟姊妹等親朋好友代拿，一次請書法老師寫5、6幅，寫好即拿到鄉公所門前花台、行道灌木、地面等處晾曬。
鄉長魏碩衛表示，鄉公所發揚傳統文化和年節喜慶，今年準備4600幅春聯，比去年800幅多數倍，「賣春聯的要罵我了」，所以鄉公所除了送春聯，同時送給到場的每人一包6個「龍騰四海」紅包袋，大年初一還送每人10元「十全十美」小紅包，限量2千包，歡迎民眾來拜年。
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