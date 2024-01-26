人美心美李綜合醫院護理師助轉院 卸家屬奔波重擔她哽咽道謝
台中市30多歲賴小姐的爸爸、公公、姊夫本月初同時住進不同醫院，她每天帶孩子三地奔波，因公公術後病情不穩，透過電話請大甲李綜合醫院護理師周芸帆協助，安排到李綜合後續治療，公公重拾健康；賴專程到院尋找素未謀面的護理師，見到周當下，哽咽說出「謝謝妳！」
「蠟燭三頭燒很無助，還好有護理師周芸帆幫忙，讓我在過年前放下心中大石頭」，賴小姐說，67歲公公在他院脊椎開刀，術後連續高燒5天，沒力氣、也食不下嚥；當時，她的爸爸在大甲李綜合醫院開髖關節，立即致電訊問李綜合醫院護理師能否協助，而這通電話恰好是人美心也美的周芸帆接起。
「我只是做我該做的事情，真的不知道患者家屬專程來說謝謝，很感動！」護理師周芸帆從事護理工作26年，待過急診、門診、病房等單位，知道家屬心急的感受，自己也曾經歷過，更能感同身受患者立場。
兩人在醫護站外聊著，賴微微道出這陣子辛酸，公公、爸爸、姊夫同時在三間醫院開刀住院，她每天帶著孩子奔走三地，由於爸爸在李綜合醫院術後病情穩定，最令她安心，她便鼓起勇氣撥號，請李綜合醫院護理師協助公公轉院，接受後續治療。
賴小姐說，爸爸出院當天，剛好公公轉入繼續治療。經醫師初步診治，患者自述術後雙下肢疼痛、無力、雙膝腫，還發高燒，經總院長神經外科醫師李旭東治療，住院一周順利出院。
因此，本月22日賴小姐專程到醫院，只為尋找跟她通話，協助公公轉院的護理師周芸帆，講到這，賴小姐一度哽咽並對周說「謝謝妳」，一語道盡感謝。
周芸帆說，每當患者家屬尋求協助，她就盡量做，不斷的聯繫，並請求院內其他同仁幫忙，在團隊合作下，解決患者及患者家屬的難題，沒想到賴小姐意外來訪，只為向她說謝謝，讓她又驚又喜，覺得一切辛苦都很值得。
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