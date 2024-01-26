影／台中旋轉鞦韆學童騰空、被狂K好危險？市府說話了

民眾黨台中市議員江和樹接獲陳情，大里區金城公園內旋轉鞦韆遊具，有2名學童玩到整個人騰空、倒栽蔥，還被亂甩的搖擺索狂K，質疑遊具不安全。市府建設局回應，現場已豎立告示牌並請家長、使用者要注意相關的正當使用規範，影片中錯誤的使用方式嚴重危害自身及他人安全。

江和樹昨天下午接獲家長陳情，大里金城公園的遊具，小朋友使用過程騰空旋轉，因速度相當快，相當危險，並拍下2名國小學生正在使用遊具的影片。

從江和樹提供的影片，一人抓著二條搖擺索座椅，邊跑邊加速讓遊具猛轉，另一人坐在第三條搖擺索座椅上，高速旋轉騰空下，整個人從坐著變平躺，還翻過身倒栽蔥數秒，後來加速遊具的學童甩掉其中一條搖擺索，坐上手中的搖擺索座椅，結果這2名學童被甩掉的搖擺索K了好幾下，被K到的學童說「好了、好了」要求停止，旁邊也有兒童說「這樣不行」。

建設局表示，本項遊具名稱為「三人旋轉設備」，正確使用方式為兒童坐定於搖擺索座椅，由人力推動，結合擺盪、搖晃、風力與離地心引力來感受遊戲樂趣，現場已豎立告示牌並請家長、使用者要注意相關的正當使用規範，影片中錯誤的使用方式嚴重危害自身及他人安全。