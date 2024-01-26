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影／台中旋轉鞦韆學童騰空、被狂K好危險？市府說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中大里金城公園旋轉鞦韆遊具，有2名學童玩到整個人騰空還、倒栽蔥（紅圈處）。圖／民眾黨台中市議員江和樹提供
台中大里金城公園旋轉鞦韆遊具，有2名學童玩到整個人騰空還、倒栽蔥（紅圈處）。圖／民眾黨台中市議員江和樹提供

民眾黨台中市議員江和樹接獲陳情，大里區金城公園內旋轉鞦韆遊具，有2名學童玩到整個人騰空、倒栽蔥，還被亂甩的搖擺索狂K，質疑遊具不安全。市府建設局回應，現場已豎立告示牌並請家長、使用者要注意相關的正當使用規範，影片中錯誤的使用方式嚴重危害自身及他人安全。

江和樹昨天下午接獲家長陳情，大里金城公園的遊具，小朋友使用過程騰空旋轉，因速度相當快，相當危險，並拍下2名國小學生正在使用遊具的影片。

從江和樹提供的影片，一人抓著二條搖擺索座椅，邊跑邊加速讓遊具猛轉，另一人坐在第三條搖擺索座椅上，高速旋轉騰空下，整個人從坐著變平躺，還翻過身倒栽蔥數秒，後來加速遊具的學童甩掉其中一條搖擺索，坐上手中的搖擺索座椅，結果這2名學童被甩掉的搖擺索K了好幾下，被K到的學童說「好了、好了」要求停止，旁邊也有兒童說「這樣不行」。

建設局表示，本項遊具名稱為「三人旋轉設備」，正確使用方式為兒童坐定於搖擺索座椅，由人力推動，結合擺盪、搖晃、風力與離地心引力來感受遊戲樂趣，現場已豎立告示牌並請家長、使用者要注意相關的正當使用規範，影片中錯誤的使用方式嚴重危害自身及他人安全。

建設局說明，台中市兒童遊戲場均經過遊戲場安全檢驗認證，該遊戲場施作完成後委由公所管理，若民眾未依正確方式使用遊具，除可能造成自己受傷外，也會危及公園內其他民眾。市府除請維護管理的區公所宣導正確使用方法外，也將就旋轉鞦韆擺盪範圍研議增加警示，提醒民眾留意。

台中大里金城公園旋轉鞦韆遊具，有2名學童玩到整個人騰空還倒栽蔥，還被亂甩的搖擺索（紅圈處）狂K。圖／民眾黨台中市議員江和樹提供
台中大里金城公園旋轉鞦韆遊具，有2名學童玩到整個人騰空還倒栽蔥，還被亂甩的搖擺索（紅圈處）狂K。圖／民眾黨台中市議員江和樹提供

影片 使用者 台中市

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