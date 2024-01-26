懲惡意倒廢土 南投罰款提高3倍

聯合報／ 記者江良誠林敬家／連線報導
南投縣仁愛鄉南豐村去年受卡努颱風重創，災區復建期間，有不肖業者載運廢土濫倒，引發民怨。圖／仁愛警分局提供
南投縣仁愛鄉南豐村去年受卡努颱風重創，災區復建期間，有不肖業者載運廢土濫倒，引發民怨。圖／仁愛警分局提供

南投縣仁愛鄉去年因卡努颱風受創，不肖業者假借回填土方，趁機濫倒廢土，罰不勝罰。南投縣府表示，將依區域計畫法，將惡意違規者罰款平均提高到3倍，初犯開罰從6萬提高到15萬，累計3次直接罰最高罰款30萬元。彰化縣沿海偏遠地區被當成棄土天堂，縣府聯合檢警調查緝，祭出「扣車」絕招，有效遏止歪風。

南投縣地廣人稀，各鄉鎮遭傾倒廢棄土嚴重。去年5月南投市八卦山查獲濫倒營建廢棄土近1600公噸；卡努風災重創仁愛鄉，去年11月有業者將廢棄土運到災區回填，濫倒處靠近眉溪流域，一旦大雨，廢土將造成二次汙染和破壞，居民痛批如在傷口撒鹽。

縣議員林儒暘說，依廢棄物清理法、區域計畫法取締濫倒廢土，除非情節嚴重或當場逮獲，才可依廢清法移送法辦，否則多依區域計畫法，開罰區區6萬元，幾乎沒有嚇阻效果。地政處長唐仁梂說，濫倒廢土不易取締，可開罰6萬至30萬元，但實務上頂多罰6萬至9萬不等。

縣府表示，濫倒廢土將由環保局、地政處、農業處會勘，若嚴重將依廢清法送辦，若屬營建、事業廢棄物，將依區域計畫法視為惡意違規，罰則第1次取締從6萬提高到15萬，第2次從7萬提高到21萬，第3次從9萬提高到最高30萬元；呼籲地主對於回填土方，務必要確認合法，才能免於重罰。

彰化縣沿海、山區空曠地區，常被傾倒廢土或事業、營建廢棄物，被稱為「廢土天堂」。彰化縣水資處、農業處、警察局與彰化地檢署等單位，組成稽查取締小組，加強查緝。

環保局表示，去年8月起，針對亂倒不明土方祭出「加重扣車」大絕招，只要在彰化縣查到載運廢土車輛，沒有隨車攜帶農業處核發的農地土壤改良許可證等相關證明，進入農田有偷倒之虞，就認定為汙染農田，除每次裁罰6萬至30萬元，並當場扣車，直到廢土清除乾淨才還車。

環保局統計，去年共查獲4件、扣車7輛，今年迄今已扣車1輛；不少縣市來取經相關作法。縣府表示，濫倒廢土、廢棄物等，若情節嚴重，可加倍開罰，有不肖業者不堪挨罰，選擇被斷水斷電。

廢棄物 南投 罰款

延伸閱讀

台中捷運延伸南投 縣長許淑華提醒賴清德勿忘記承諾

等了半年！南投埔里守城橋便道 春節前可望通車

彰化縣警局5位分局長調動 楊志傑回到彰化擔任督察長

擔心彰化縣調查站「掉下來」 邊坡下方居民建請遷移

相關新聞

懲惡意倒廢土 南投罰款提高3倍

南投縣仁愛鄉去年因卡努颱風受創，不肖業者假借回填土方，趁機濫倒廢土，罰不勝罰。南投縣府表示，將依區域計畫法，將惡意違規者...

不懼降雪、零下1度低溫 中市幸福巴士接送梨山民眾返家

台中推出「幸福巴士」，提供梨山地區民眾免費搭乘，今年強勁寒流來襲，位在海拔2600公尺的福壽山農場也降下瑞雪，即便遇到寒...

南投成廢棄土天堂？ 南投縣縣府祭出三倍重罰打擊不法業者

廢棄土入侵南投情況嚴重，仁愛鄉風災去年受創，還有業者假借回填土方，載運大量廢棄土回填。違規填倒土方嚴重，罰款卻偏輕，南投...

台中捷運延伸南投 縣長許淑華提醒賴清德勿忘記承諾

台中市長盧秀燕今天參加行政院會，呼籲中央給中彰投新年禮物核定捷運，包含藍線、綠線延伸，以及未來橘線延伸南投。南投縣長許淑...

店家反彈憂通行、停車環境惡化 員林中正路停車格暫緩畫設

彰化縣員林市公所將進行員林家商通學環境改善工程，除了將劃設人行道標線，原計劃在市中心中正路畫設汽機車停車格96格，卻引發...

台中首梯1年義務役男入伍 中市府送「迷彩錶」專屬禮

94年次1年制義務役首梯役男今入伍，中市首梯71位役男今於台中市台灣大道市政大樓集合，由市府派入營專車，載送至成功嶺營區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。