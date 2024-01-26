懲惡意倒廢土 南投罰款提高3倍

南投縣仁愛鄉去年因卡努颱風受創，不肖業者假借回填土方，趁機濫倒廢土，罰不勝罰。南投縣府表示，將依區域計畫法，將惡意違規者罰款平均提高到3倍，初犯開罰從6萬提高到15萬，累計3次直接罰最高罰款30萬元。彰化縣沿海偏遠地區被當成棄土天堂，縣府聯合檢警調查緝，祭出「扣車」絕招，有效遏止歪風。

南投縣地廣人稀，各鄉鎮遭傾倒廢棄土嚴重。去年5月南投市八卦山查獲濫倒營建廢棄土近1600公噸；卡努風災重創仁愛鄉，去年11月有業者將廢棄土運到災區回填，濫倒處靠近眉溪流域，一旦大雨，廢土將造成二次汙染和破壞，居民痛批如在傷口撒鹽。

縣議員林儒暘說，依廢棄物清理法、區域計畫法取締濫倒廢土，除非情節嚴重或當場逮獲，才可依廢清法移送法辦，否則多依區域計畫法，開罰區區6萬元，幾乎沒有嚇阻效果。地政處長唐仁梂說，濫倒廢土不易取締，可開罰6萬至30萬元，但實務上頂多罰6萬至9萬不等。

縣府表示，濫倒廢土將由環保局、地政處、農業處會勘，若嚴重將依廢清法送辦，若屬營建、事業廢棄物，將依區域計畫法視為惡意違規，罰則第1次取締從6萬提高到15萬，第2次從7萬提高到21萬，第3次從9萬提高到最高30萬元；呼籲地主對於回填土方，務必要確認合法，才能免於重罰。

彰化縣沿海、山區空曠地區，常被傾倒廢土或事業、營建廢棄物，被稱為「廢土天堂」。彰化縣水資處、農業處、警察局與彰化地檢署等單位，組成稽查取締小組，加強查緝。

環保局表示，去年8月起，針對亂倒不明土方祭出「加重扣車」大絕招，只要在彰化縣查到載運廢土車輛，沒有隨車攜帶農業處核發的農地土壤改良許可證等相關證明，進入農田有偷倒之虞，就認定為汙染農田，除每次裁罰6萬至30萬元，並當場扣車，直到廢土清除乾淨才還車。

環保局統計，去年共查獲4件、扣車7輛，今年迄今已扣車1輛；不少縣市來取經相關作法。縣府表示，濫倒廢土、廢棄物等，若情節嚴重，可加倍開罰，有不肖業者不堪挨罰，選擇被斷水斷電。