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南投成廢棄土天堂？ 南投縣縣府祭出三倍重罰打擊不法業者

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
仁愛鄉南豐村卡努颱風嚴重受創，業者卻以填土方為由，載運大量廢氣土傾倒在災區。圖／仁愛警分局提供
仁愛鄉南豐村卡努颱風嚴重受創，業者卻以填土方為由，載運大量廢氣土傾倒在災區。圖／仁愛警分局提供

廢棄土入侵南投情況嚴重，仁愛鄉風災去年受創，還有業者假借回填土方，載運大量廢棄土回填。違規填倒土方嚴重，罰款卻偏輕，南投縣政府依區域計畫法，將惡意違規罰款提高到三倍，汙染嚴重者則依廢清法移送法辦，雙管齊下打擊不法業者。

南投縣地廣人稀，各鄉鎮遭傾倒廢棄土情況嚴重，去年5月南投市八卦山查獲營建廢棄土將近1600公噸，許多縣議員也看不下去，認為偷倒廢土罰則太輕，要求拿出更有效的辦法。

縣議員林儒暘說，廢土目前依廢清法、區域計畫法取締偷倒廢棄土，但除非情節嚴重或當場人贓俱獲，可依廢清法移送法辦，否則大都依區域計畫法取締，大多開罰6萬元，相對於偷倒廢土利益龐大，幾乎沒有嚇阻效果。議會要求縣府嚴格稽查，並針對相關處罰加重處分。

仁愛鄉卡努風災受創嚴重，去年11月卻有業者將廢棄土運到災區回填，且靠近眉溪流域，一旦大雨，廢土可能造成二次汙染和破壞，居民痛批如在傷口撒鹽。

地政處長唐仁梂說，偷倒廢棄土原則上處罰行為人，實務上不容易人贓俱獲，大多是對土地所有權人開罰，地主往往稱不熟悉法令，依區域計畫法亂倒廢土可罰6至30萬元，實際上從輕處分，第一次罰6萬元、第二次7萬元、第三次9萬元，以免誤罰到從事種植的農民。

縣府經過討論，傾倒廢土由環保菊、地政處、農業處等單位共同會勘，如已達到違反廢棄物清理法，由環保局直接移送法辦。如為營建廢棄物、事業廢棄物則區域計畫法畫出惡意違規項目，第一次提高到15萬元、第二次21萬元、第三次以上都是30萬元。

處罰以行為人為主或是對土地所有權人開罰，避免不法業者逃避責任，也提醒地主對於回填土地，應事先向地政單位確定無違法後，才能利用土地，以免遭重罰。

林儒暘也建議，除了加重罰則外，環保局和警方應密切合作，在高速公路或聯外重要道路加強運載土方車輛稽查，阻絕廢土入侵管道，才能保護好南投好山好水。

仁愛鄉南豐村卡努颱風嚴重受創，業者卻以填土方為由，載運大量廢氣土傾倒在災區。圖／仁愛警分局提供
仁愛鄉南豐村卡努颱風嚴重受創，業者卻以填土方為由，載運大量廢氣土傾倒在災區。圖／仁愛警分局提供

南投 廢棄物 罰款

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