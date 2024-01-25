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台中捷運延伸南投 縣長許淑華提醒賴清德勿忘記承諾

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華（中）希望執政黨兌現台中捷運延伸南投承諾，也會請立委馬文君、游顥向中央爭取。圖／本報資料照片
南投縣長許淑華（中）希望執政黨兌現台中捷運延伸南投承諾，也會請立委馬文君、游顥向中央爭取。圖／本報資料照片

台中市長盧秀燕今天參加行政院會，呼籲中央給中彰投新年禮物核定捷運，包含藍線、綠線延伸，以及未來橘線延伸南投。南投縣長許淑華也表示支持，許淑華說，台中捷運延伸到南投，是南投鄉親企盼的重大建設，呼籲執政黨和賴清德副總統記得承諾，早日核定。

南投縣政府表示，為加強南投交通建設，縣府向交通部提出「南投縣軌道系統整體網路評估計畫」，整個案子由來，則是前年4月8日時任立委的許淑華向行政院長蘇貞昌質詢時，要求行政院及交通部協助台中捷運延伸南投，以及鐵道集集支線濁水站延伸至南投市區，形成南投路網系統。

當時立法院也召開「台中捷運延伸南投及鐵道支線濁水站延伸至南投市區」協調會，包括路政司、鐵道局、台鐵局、台中市政府交通局、台中捷運股份有限公司等單位和南投縣政府都有出席，向中央表達爭取捷運建設的決心。

許淑華說，今年總統、立委選舉前，民進黨信誓旦旦的說要讓台中捷運延伸到南投，甫當選的賴清德副總統選前也公開表示「要規畫台中捷運也能夠延伸到南投」，她盼望民進黨及未來的賴清德總統記得選前對南投鄉親的承諾，讓中彰投也能有交通便利的捷運系統，盡早核定及規畫中台灣捷運建設。

台中捷運 許淑華 賴清德 盧秀燕

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