台中春節2月7日至2月14日疏運計畫公布 易塞時段曝光

春節連假將至，交通部公路局今公布台中春節疏運計畫，春節期間從2月7日（小年夜前一天）至14日（大年初五），預估2月7日下午出現返鄉車潮，10日（大年初一）至12日（初三）出遊車潮，以及13日（初四）至15日（初六）現返工車潮；台74線中彰快速道路尖峰出現在10日至12日上午9時至下午1時。

中區養護工程分局分析，預估2月7日下午出現長程返鄉車潮，台61線、台74線快速公路將有大量車潮湧現；2月10日至12日包括台74線，以及中部各大觀光風景地區現車潮；2月13日至15日多為返工長程旅次，預估午後台61線北上車多。

公路局說明，台中省道易壅塞路段為台74線快官系統及霧峰系統，如國道3號出現壅塞請提前改道。公路總局在重要轉換點設置Q版「幸福公鹿」指示牌，建議用路人轉換替代路線時「跟著公鹿走」。

公路局建議，台中地區熱門風景區包括高美濕地、大甲鎮瀾宮、新社及谷關等，國道壅塞時可改走台61線、台1線及台3線等省道。另，為方便大梨山居民返鄉，台8臨37線中橫便道管制路段特別在春節期間（2月7日至15日）增加通行時段，於每日7時、10時、12時、14時及16時30分，從上谷關及德基兩端管制站雙向同時放行，如遇到天候狀況不佳或颱風豪雨地震仍將封閉道路管制通行。

台中區監理所長楊聰賢說，國道客運2月7日至14日推出票價優惠、轉乘優惠，尚有訂票空間，鼓勵民眾使用；春節期間可多利用「台灣好行」路線來中部走春，持電子票證搭乘台灣好行路線可享5折票價優惠，方便又划算。