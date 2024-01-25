遭店家反彈 員林中正路停車格決定不設了

彰化縣員林市公所將進行員林家商通學環境改善工程，除了將劃設人行道標線，原計劃在市中心中正路畫設汽機車停車格96格，卻引發店家反彈陳情。店家表示，中正路已非常難停車，若再設停車格，將直接影響消費者無法臨停，反而讓通行和停車環境更惡化，經協調後，公所決定暫不畫停車格，但先畫人行道標線。

員林市公所建設課課長陳浴秉表示，員林市中正路車流量大，但民眾反映騎樓幾乎都被店家佔用，行人無法順暢的走騎樓，路旁停車空間也常被店家長期佔用，民眾不僅通行困難，也難以停車購物，尤其附近還有員林家商，為了學生通行安全，因此公所爭取中央補助1669萬，公所配合款318萬將進行通學環境改善工程，除了畫設人行道標線，原預計畫汽車格57格、機車39格。

不過卻引發店家反彈組成自助會向立委陳素月、彰化縣議員張欣倩等人陳情，日前前往會勘，店家認為，畫停車格並無法解決學生通行環境，卻直接影響店家來客無法停車，無法彈性使用店鋪前空間，畫停車格只是讓公所增加停車格收入而己，將造成更大民怨。

不過公所也發現，許多店家前方長期被相同車輛佔用，一般消費者根本無法停，因此部分店家是贊成畫停車格，讓來客更好停車，也讓民眾通行更方便。

也有店家認為，公所仍可試辦畫少數停車格，讓民眾至少有正常停車空間，甚至配合公所新辦的電子停車格，設計如20分內停車免收費，讓民眾可以臨停消費，也能避免長期被佔用停車格。

由於反對停車格聲浪大，經協調後，公所暫不畫停車格，但先畫設人行道0.9公尺寬標線，中正路將從永昌街畫到員林大道約400公尺，陳浴秉說，中正路平均路寬其實有18公尺寬，如果不要有車輛違停佔據，是相當寬的道路，如果有店家想畫停車格，公所也會配合畫設，以增加停車空間，讓停車格周轉率使用率更高。