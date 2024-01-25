台中首梯1年義務役男入伍 中市府送「迷彩錶」專屬禮

94年次1年制義務役首梯役男今入伍，中市首梯71位役男今於台中市台灣大道市政大樓集合，由市府派入營專車，載送至成功嶺營區，開始為期8週入伍訓練，民政局副局長彭岑凱也到場關心，並致贈台中役男專屬入伍禮「迷彩電子錶」，盼役男在營務必遵守部隊紀律，軍旅生涯平安。

彭岑凱說，國防是全民保衛的力量，役男們加入保家衛國的力量，是種榮譽，也是責任，市府以各位役男為榮，希望各位役男在部隊遵守部隊紀律，利用服役期間鍛鍊身體，培養群性，結交好友，為進入社會做好準備，開拓人生更寬廣的道路。

台中市軍人服務站副站長陳世芳指出，軍人服務站是役男徵屬最好的朋友，役男服役期間如有任何疑難問題，都可向服務站諮詢，詐騙事件時有耳聞，呼籲役男及家屬，若收到來路不明電話，或是自稱部隊長官的來電請勿慌張，可協請軍人服務站查證或幫忙，防範上當受騙。