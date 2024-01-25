快訊

整理包／長榮罷工卡到出國怎麼辦？機票、團費能退嗎？旅客自救辦法一次看

德牧回鄉下被「在地小流氓」逼到牆角霸凌嚇到貼壁狂抖！網笑：牠們還沒你腿高

獨／民眾黨中評會通過「黃珊珊條款」 禁不分區立委雙重黨籍

台中首梯1年義務役男入伍 中市府送「迷彩錶」專屬禮

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市民政局副局長彭岑凱今送台中市94年次、1年制義務役首梯役男入伍，並送上台中役男專屬入伍禮「迷彩電子錶」，祝福軍旅生活一切順利。圖／中市府提供
中市民政局副局長彭岑凱今送台中市94年次、1年制義務役首梯役男入伍，並送上台中役男專屬入伍禮「迷彩電子錶」，祝福軍旅生活一切順利。圖／中市府提供

94年次1年制義務役首梯役男今入伍，中市首梯71位役男今於台中市台灣大道市政大樓集合，由市府派入營專車，載送至成功嶺營區，開始為期8週入伍訓練，民政局副局長彭岑凱也到場關心，並致贈台中役男專屬入伍禮「迷彩電子錶」，盼役男在營務必遵守部隊紀律，軍旅生涯平安。

彭岑凱說，國防是全民保衛的力量，役男們加入保家衛國的力量，是種榮譽，也是責任，市府以各位役男為榮，希望各位役男在部隊遵守部隊紀律，利用服役期間鍛鍊身體，培養群性，結交好友，為進入社會做好準備，開拓人生更寬廣的道路。

台中市軍人服務站副站長陳世芳指出，軍人服務站是役男徵屬最好的朋友，役男服役期間如有任何疑難問題，都可向服務站諮詢，詐騙事件時有耳聞，呼籲役男及家屬，若收到來路不明電話，或是自稱部隊長官的來電請勿慌張，可協請軍人服務站查證或幫忙，防範上當受騙。

民政局說明，因應國家安全需求，國防部調整94年次以後役男義務役役期回復為1年，其中常備役體位役男訓練內容，包含8週入伍訓練及44週部隊訓練，藉此強化役男訓練完整性、提昇戰備能力。役男服役期間如遇有任何問題，除向上級反映外，也可向民政局、區公所或台中市軍人服務站等單位聯繫。

台中市94年次、1年制義務役首梯役男入伍，中市民政局送上台中役男專屬入伍禮「迷彩電子錶」，祝福軍旅生活一切順利。圖／中市府提供
台中市94年次、1年制義務役首梯役男入伍，中市民政局送上台中役男專屬入伍禮「迷彩電子錶」，祝福軍旅生活一切順利。圖／中市府提供

役男 軍人 台中市 義務役 國防部

延伸閱讀

首批一年兵！北市43名役男入伍 親屬送別不捨流淚

一年役期役男入伍宣示守軍法 8周成為合格班戰鬥員

影／一年制義務役新兵今入伍 營內落髮才有當兵感覺

一年制義務役男今入伍報到：軍中長官沒外傳恐怖

相關新聞

20多年行善捐款逾6千萬…「赤腳善人」賴士田今罕見穿鞋捐款 原因曝

人稱「赤腳善人 」的賴士田做起善事特別慷慨；他將賣鞋及誦經所得全數捐出，行善20多年來濟助物資及善款估計已超過6千萬元，...

彰化民權市場出入口被擋被批不便民 網反大讚揭1優點

彰化市民權市場近日有網友反映出入廣場被用紅龍柱圍住，不便長者和身心障礙者，還質疑是哪位大官要來才讓百姓被隔絕在外靠邊站，...

影／熱血變調！ 台中騰達盃球員爆肢體衝突 家長不滿衝入場

第4屆「騰達盃」少年籃球全國邀請賽前天開幕，網路卻傳出，開戰首日(21日)球員在西區大同國小競賽，雙方球員疑搶球發生肢體...

台中首梯1年義務役男入伍 中市府送「迷彩錶」專屬禮

94年次1年制義務役首梯役男今入伍，中市首梯71位役男今於台中市台灣大道市政大樓集合，由市府派入營專車，載送至成功嶺營區...

等了半年！南投埔里守城橋便道 春節前可望通車

南投埔里守城橋於去年因風災受損封閉，居民出入得繞路，交通不便，屢向縣府陳情要求施設便橋未果，引發民怨。縣府為此委託公所辦...

彰化市發春節敬老金動員百人點鈔 5千萬「滿街跑」警戒備

彰化市公所每年在春節前夕都會發放給年滿70歲以上長者「春節敬老禮金」大紅包，今年全市可獲領取每人6千元的長者共2萬907...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。