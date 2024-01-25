台中清水荒廢空地蛻變景觀公園 再爭取1300萬增設休閒步道

台中市清水區東山里一處荒廢空地，立法院副院長蔡其昌5年前爭取經費蛻變成景觀公園，如今蔡再爭取1300萬元增設休閒步道再延伸工程，等經費核定後將施工，預定今年12月底前完成。

清水區東山里是清水區相對偏遠的區域，公共設施嚴重不足，蔡其昌成功爭取社區內荒廢空地蛻變成為景觀公園，蔡今再度邀集國防部軍備局、農業部農村發展及水土保持署台中分署、台中市議員王立任、楊典忠及市府相關局處等人會勘，爭取增設600公尺休閒步道，總經費約1300萬元，規劃具在地特色景觀步道，未來可提供在地里民休閒活動的場地運用及優質的友善休憩環境。

蔡其昌表示，東山里沿著空軍第三聯隊圍牆，很適合發展步道使用。原先過去就有一條短步道，里民認為過短，希望可以爭取二期預算，讓空軍第三聯隊圍牆的步道得以繼續往下延伸，使東山里里民的生活品質、休閒運動能夠得到適度提升。

蔡說，他感謝議員楊典忠、王立任全力協助爭取，他從中央爭取預算，也要拜託區公所發包；也感謝王偉權里長的用心推動，及中央農業部水保局全力配合，讓里民生活品質可以提升。

東山里長王偉權說，感謝副院長蔡其昌，過去為東山里爭取社區綠美化空間，東山里鄉親終於擁有休憩運動的空間，此次再度邀集機關爭取休閒步道延長，讓東山里再新增休憩空間。

農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊說，此次會勘東山里休閒步道工程增設約600公尺，總經費1300萬元，期盼透過增設休閒步道工程，促進清水區東山里發展、創造更多休憩運動空間並提升鄰里居民間的情感。該工程預計一併改善周遭雜草叢生的環境，形塑東山里優質之活動空間，也會改善照明設施、加強休閒步道周邊安全，杜絕治安死角。