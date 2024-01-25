彰化市發春節敬老金動員百人點鈔 5千萬「滿街跑」警戒備
彰化市公所每年在春節前夕都會發放給年滿70歲以上長者「春節敬老禮金」大紅包，今年全市可獲領取每人6千元的長者共2萬9073人，共發放1億7443萬多元，較去年發放的金額增加了913萬8千元。
彰化市公所這項福利措施已邁入第27年，今年共有多達2萬1066位長者選擇用轉帳，8007人選擇領現金，轉帳的部分公所已先於23日撥入長者的帳戶，選擇領現金的長者則今天到各里辦公處或指定地點同步領取。
彰化市公所說，發放禮金的「大工程」，今天動員73里的里幹事、志工與市公所員工共1百多人，在介壽藝文生活館點鈔並將現金逐一分裝進紅包袋，再分別由專人將禮金送至各里辦公處或指定的地點發放；由於同時有多達近5千萬元的現金「滿街跑」，警方特別加派警力，加強不定點巡邏。
彰化市長林世賢分別前往忠權里辦公處，以及萬壽里辦公處等處，將禮金紅包親手交給長者們。林世賢說，今年凡是年滿70歲，在彰化市設籍六年以上的長者且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金6000元及長壽麵線一份。
彰化市公所從1997年、前市長葉滿盈任內起，開始發放70歲以上長者每人5千元的春節敬老禮金，2000年至2012年調增為每人發放6千元。2013年基於財政考量改採浮動機制，如公所自有財源達10億元以上才發6千元，若未達10億元則發放5千元。
公所指出，後來為符合實際市公所於2015年向市民代表會第18屆第1次臨時會提修正案，即自有財源若達到9億6千萬元就發放6千元，獲代表會通過，並自2016年1月1日起開始實施。
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