中市室內空品標章地圖 128家業者申請認證

台中市環保局去年6月起推行室內空品標章地圖，已輔導128家公私場所業者申請取得「室內空氣品質自主管理標章」認證，當民眾規劃旅遊景點時，可透過標章地圖查詢室內空氣品質優質場所，查詢便利，讓外出旅遊更安心。

環保局表示，國人每日約有8至9成時間於室內活動，若室內空品不良，民眾長期吸入濃度過高的二氧化碳、懸浮微粒、甲醛等物質，易造成頭暈、注意力不集中等身體不適，因此室內空氣品質優劣對民眾健康影響甚鉅，為此推行室內空品標章地圖。

林姓民眾說，假日出遊習慣使用室內空品標章地圖規劃一日行程，舉凡逛街購物、看電影或其他休閒娛樂，都可透過地圖優先挑選安心、優質的室內場所，使用上便利，同時還能確保家中小孩所呼吸的空氣品質。

環保局表示，環境部自100年11月23日推動室內空氣品質管理法，已公告2批列管場所，截至去年底，台中市公告場所多達197處，包含大眾運輸、百貨公司、量販店、電影院、視聽歌場業、運動健身、展覽及政府機關等16類型；另於110年7月起，推動「室內空氣品質自主管理標章」作業要點，標章分為優良級與良好級，適用申請對象除16類型外，也新增幼兒園及產後護理機構等民眾出入頻繁場域。