竹山八卦茶園美景升級 粉紅櫻花為青山披上浪漫圍巾

南投縣竹山鎮以好茶聞名，位在大鞍山區的「八卦茶園」更是指標性景點，吸引攝影愛好者甚至影片取景，茶園隨著蜿蜒山勢種植，遠看就像是呆萌的巨型毛毛蟲，最近美景再度升級，翠綠茶園中出現一道粉紅櫻花，如同為青山披上一條浪漫圍巾，冬季限定美景讓遊客驚艷。

南投縣政府表示，大鞍山區的櫻花美景，是10年前大鞍社區居民縣府共同合作，由縣府提供富士櫻、八重櫻、普賢象櫻、紅粉佳人櫻等品種，由居民在八卦茶園種植，為綠色茶園，帶來更繽紛亮麗景觀。

最近茶園內的櫻花陸續綻放，茶園步道兩側粉紅色的櫻花綻放，果然起了畫龍點睛效果，在一片翠綠的茶園中，出現2百公尺長的的櫻花步道，就像在山林中，織就一條繽紛亮眼的圍巾，也驅散寒冬冷意，讓遊客都感覺相當浪漫，也為即將到來的西洋情人節布置出浪漫氛圍。