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春節連假多數醫療院所門診減量 藥師建議下周回診取藥

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
藥師潘志宏建議年節用藥要掌握不亂停藥、注意身體狀況、忘記服藥如何處理的3個常識。圖／南投衛生局提供
藥師潘志宏建議年節用藥要掌握不亂停藥、注意身體狀況、忘記服藥如何處理的3個常識。圖／南投衛生局提供

今年春節連假受到多數醫療院所減少或停止門診、藥品調劑服務影響，南投縣醫療資源較少，南投縣藥師公會理事長潘志宏指出，持有慢性病連續處方箋的民眾，要把握時間，建議春節前10天，提前在1月29日起回診，由醫師處方給藥或領取下個月用藥，才能避免用藥中斷。

南投衛生局表示，農曆春節假期長達7天，闔家團圓歡聚的日子，有慢性疾病的鄉親，呼籲規則用藥切勿任意停藥，務必注意自身身體狀況，及早備妥藥物平安快樂過節，特別是慢箋藥用完時間落在春節期間2月8日至113年2月14日者，可提前自「春節前10天」，下周一起可回診請醫師處方給藥或至健保特約藥局領取下個月用藥。

南投縣藥師公會理事長潘志宏表示，年節用藥要掌握不亂停藥、注意身體狀況、忘記服藥如何處理的3個常識，建議長期服用慢性病藥物的人，注意各醫院或健保特約藥局春節休假時間並備妥慢箋用藥，先跟醫師與藥師諮詢藥物使用原則，不要因為年節有所顧忌而自行停藥。

年假期間按時服藥外，仍要定期量測血糖、血壓，並做紀錄，待假期後回診，就能提供醫師和藥師評估，可以更加保障用藥安全與健康；尤其是年節期間因飲食起居可能不同於平常，若未服藥的時間還未超過兩次服藥的中點，則盡快補服；若已超過兩次服藥的中點，則不須補服，跳過一次用藥，切勿於下次服藥時補服兩倍劑量。民眾有用藥安全問題請洽諮詢專線049-2230518。

春節 醫師 南投

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