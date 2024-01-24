每年吸引大批民眾 台中天津路服飾商圈年貨大街登場

春節將屆，台中市天津路服飾商圈今年年貨大街登場，有年節伴手禮200攤及300多家服飾店家，提供各種特價優惠。除27日開幕當天有搶福袋活動，活動期間也舉辦異國音樂和時尚熱舞之夜，歡迎民眾前往。

商圈主任委員吳永芳說，這幾天天氣變冷，商圈出現添購冬衣的民眾，而春節間也正是服飾商圈每年出清存貨的時間，商家紛推出優惠折扣，適合想添新衣的民眾前往。

他說，天津路服飾商圈今年邁入第20年，每年舉辦的年貨大街活動是民眾採購的好去處，活動期間每天都吸引上萬人前往，是中部地區過年前的盛事。今年，商圈在推出種種優惠和活動下，看好會吸引不少人群前往，中清路至梅川西街間的天津路二段將封街，讓民眾好逛、好買。

吳永芳說，市長盧秀燕27日將參加開幕典禮，活動中推出限量100個福袋，每個僅200元。但福袋內都富含好禮，包括有Iphone15手機和購衣券等，要為觀眾們帶來驚喜。

另外，25日至2月8日還有「滿300登入抽」活動。民眾只要在天津商圈會員店內消費滿300元，即可獲得一張摸彩序號抽獎券，獎品包括機車、iPhone15等，總價值60萬元。讓消費者在購物的同時，還有機會贏得大獎。此外28日、2月3日和2月4日將舉辦異國音樂和時尚熱舞之夜，邀請熱舞團隊和異國風情音樂團隊現場演出，為年貨大街的夜晚增添熱鬧和感性元素。