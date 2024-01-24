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手刀去排！南投超萌「噗哩」紅包袋27日限量送

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「如果x紙：2024埔里紙藝展」27日辦理福運龍來活動，限量發送春聯、超萌「噗哩」紅包袋等過年小物。圖／埔里鎮公所提供
「如果x紙：2024埔里紙藝展」27日辦理福運龍來活動，限量發送春聯、超萌「噗哩」紅包袋等過年小物。圖／埔里鎮公所提供

南投埔里鎮公所和工藝中心舉辦「如果x紙：2024埔里紙藝展」，呈現紙的前世今生及當地紙藝、紙業發展，其中27日福運龍來活動，到埔里花卉中心排隊可將名家揮毫春聯，也能把超萌「噗哩」紅包袋等免費帶回家，數量有限，送完為止。

台灣工藝研究發展中心指出，埔里因地理環境與歷史因素成為造紙重鎮，除了保存傳統的手工抄紙，經產業轉型也發展機器紙、特殊功能的特種紙，當地手工造紙更於2020年被指定為縣級傳統工藝無形文化資產，為此與當地公所合作策展。

「如果x紙：2024埔里紙藝展」現正於埔里當地花卉物流中心展出，邀請在地各具特色的紙廠參展，更從紙張作為文化、生活、知識等各面向的載體，以及埔里造紙條件的天然優勢帶入工藝知識論述，讓民眾多元了解紙工藝產業的發展脈絡。

工藝中心主任陳殿禮說，紙除了是為重要民生用品及文明的重要載體，紙工藝產業也在埔里各紙廠、紙藝家與民間業者持續努力與創新，形成具識別性的在地品牌，同時積極結合文化觀光推動，轉化為文創、藝術，共同促進地方繁榮。

埔里鎮公所表示，埔里紙藝展期間除靜態展出，紙花手作體驗、紙廠工藝行旅等，27日更有「福運龍來」新年活動，將有名家現場揮毫寫春聯、年貨大趕集、古童玩闖關、香菇料理品嘗，還能將超萌吉祥物「噗哩」的紅包袋、門神彩繪帶回家。

但公所提醒，「福運龍來」相關活動採現場排隊參加，27日上午10起陸續發送，其中名家揮毫春聯300份、噗哩門神彩繪300對，DIY網版絹印噗哩紅包袋1000份，數量有限，發完為止，有興趣的可早些到場排隊，並呼籲民眾遵守現場秩序。

「如果x紙：2024埔里紙藝展」27日辦理福運龍來活動，限量發送春聯、超萌「噗哩」紅包袋等過年小物。圖／埔里鎮公所提供
「如果x紙：2024埔里紙藝展」27日辦理福運龍來活動，限量發送春聯、超萌「噗哩」紅包袋等過年小物。圖／埔里鎮公所提供

埔里 紅包 春聯 南投

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