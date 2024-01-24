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寒流低溫...台中23日17人因疾病OHCA

中央社／ 台中24日電

寒流持續影響，台中市消防局統計，昨天受理17件因疾病OHCA案件，多屬60歲以上長者，無法判定是否因低溫造成，呼籲民眾，留意室內外溫差，尤其家中長輩應特別注意。

中央氣象署觀測，寒流持續影響，今天清晨多數平地溫度都在攝氏10度以下，氣象署預報，水氣減少，天氣漸轉為乾冷型態。

台中市政府消防局今天表示，經統計23日上午8時至24日上午8時止，共計受理17件因疾病OHCA（到院前心肺功能停止）案件，送醫9人（男4人、女5人）、未送醫8人；最低年齡為46歲，其餘介於60多至90多歲之間，是否因低溫造成，原因仍待相關醫療單位釐清。

消防局提醒，民眾應留意室內外溫差，血壓突然升高，促發心臟病及中風急性發作，尤其家中長輩應特別注意溫差影響。

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