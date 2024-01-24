影／凹凸不平、坑洞多 台中清水中山路「燙平」月底完工

台中市清水區中山路使用頻繁，管線長年來汰換挖掘，道路修補，凹凸不平、坑洞多，嚴重影響車輛與行人安全，台中市議長張清照發現問題爭取經費，台中市府編列3480萬元經費，將長度2438.2公尺的中山路一次「燙平」，預計本月底完工。

台中市建設局長陳大田表示，這次用粗顆米配料，可讓重車行車受重更久，他同意養工處日夜施工，但老天要幫忙，下雨和天冷都不能施工，隨時測試，確保工程品質。

目前中山路分兩階段施工「燙平」，第一階段從中華北路至台1線工程已完工，第二階段五權東路起至中華路，正在施工中，預訂一月底可全部完成。

台中市議長張清照今天上午和台中市建設局長陳大田、清水區長蔡慶生、下湳里長李王玉蘭、頂湳里長王景收與菁埔里長林子清等人，現場會勘了解施工進度與品質，看到平整的道路，大家都說「讚」!

張清照議長表示，中山路是清水市區主要道路，連絡沙鹿、清水與大甲地區，並串連紫雲巖、鰲峰山及大甲鎮瀾宮等重要觀光景點，車輛往來頻繁，道路平整對交通安全非常重要。

下湳里長李王玉蘭表示，歷年不斷爭取，幸好有張清照議長協助，今年終於「圓夢」。清水區長蔡慶生說，原本要爭取中央前瞻計畫經費，但議長擔心時程拖太久，在議長大力爭取下由市府全額編列經費，才能這麼快速度完成。

局長陳大田表示，中山路使用率極高，但路面老舊，加上多次臨時修補、自來水與天然氣管線汰換挖掘等，讓道路凹凸不平。在張議長爭取下，市府非常重視，推動中山路燙平計畫，全面提昇道路品質。

陳大田說，這次改善路段長度約2438.2公尺，面積約4萬6880平方公尺，投入經費計3480萬元；因應道路高強度使用，鋪設採用粒徑19mm的密級配粒料，增加路面抗磨性與抗車轍變形，另提高標線抗係數BPN65以上，有效降低機車打滑及雨天濕滑等交通事故。