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影／彩虹爺爺逝世 盧秀燕不捨：原期待陪他過110歲生日

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
彩虹爺爺黃永阜去年1月慶祝100歲生日，台中市長盧秀燕還前往慶生，昨天下午逝世。本報資料照片
彩虹爺爺黃永阜去年1月慶祝100歲生日，台中市長盧秀燕還前往慶生，昨天下午逝世。本報資料照片

素人畫家「彩虹爺爺」黃永阜晚年透過彩筆，讓舊村落變身繽紛「彩虹村」，獲評全球最值得探訪的景點之一。剛過101歲生日的他昨下午在住處用餐後突然失去呼吸心跳，搶救無效過世；台中市長盧秀燕今再緬懷彩虹爺爺，去年在黃生日時，希望大家能在他110歲時再次慶生，但黃昨天在沒什麼病痛中離開，是福壽全歸，也有點安慰，感謝黃為台中市的創作。

盧秀燕今早出席市府新春揮毫活動，接受聯訪時，回憶起彩虹爺爺時說，彩虹爺爺身體健朗，去年過100歲生日時，還說110歲要再過生日，就期待110歲要再幫黃慶生；但近日天氣較冷，彩虹爺爺昨天上午還好，據家人描述，黃中午還吃了午飯，下午突然心臟停止，不幸過世，101歲過世、非常不捨。

盧秀燕也說，彩虹爺爺離開她非常不捨，但是在沒有什麼病痛中離開，也有點安慰、福壽全歸，謝謝黃為台中市所做的創作，特別感謝。

盧秀燕也提到，她跟彩虹爺爺有交情，去年過100歲生日，還特別去慶祝，當時黃耳聰目明、行動方便，身體很健康，年輕時學過武術、重視養身，一生創作藝術，讓彩虹眷村變成全世界必打卡拍照的國際知名景點，讓台中市在國際上發光發熱。

台中市長盧秀燕回憶起彩虹爺爺時說，去年過100歲生日時，還說110歲要再過生日，就期待110歲要再幫黃慶生，昨聽聞黃過世，非常不捨。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕回憶起彩虹爺爺時說，去年過100歲生日時，還說110歲要再過生日，就期待110歲要再幫黃慶生，昨聽聞黃過世，非常不捨。記者劉柏均／攝影

生日 盧秀燕 彩虹眷村 爺爺

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