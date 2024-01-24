台中霧峰昔「省議會」活化佳 民眾愛去

台灣精省後，昔日省府、省議會發展兩樣情。位於台中霧峰的「省議會」已非自治機構，轉變為台灣省諮議會，2018年12月31日裁撤後，由立法院接管活化責任。昔日「省議會」轉型為民主議政園區，花草扶疏，當年的省議員休息室、餐廳，委由霧峰區農會經營議蘆會館，可吃飯、住宿、喝咖啡，吸引許多遊客前往。

在省諮議會期間，因為經費有限，偌大園區要維持運作不易，尤其園區內植物有200多種，加上曾經是地方自治的重要機關，轉型與活化成為一大挑戰。

立法院2007年在園區成立議政博物館、中南部服務中心，蘇嘉全擔任院長後推動活化，將昔日辦公室與園區整體規畫，將議事大樓、朝琴紀念館、議員會館、議政博物館、原高爾夫球練習場、宿舍區、庭園與後山等區域，整合成為立法院民主議政園區。

經過立法院連串活化措施，昔日議事大樓現已是「民主時刻館」，遊客可參觀過去省議會時期的珍貴史料，還有互動式的遊戲設計，藉此了解台灣民主的發展進程，吸引民眾到此一遊。

園區內原已廢棄、荒草一片的高爾夫球練習場，變身為「民主草坪」，可舉辦音樂會、市集，吸引親子遊客遊玩、野餐。

朝琴紀念館活化為可對外出租的會議室，原本的省議員會館轉變為可供住宿的旅館，省議員餐廳委由霧峰區農會經營，成為當地特色餐廳，種種措施讓園區搖身一變，成為民眾休閒去處。