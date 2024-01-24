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后豐大橋新引道年底通車 省15分鐘車程

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
為解決后豐大橋與國4匝道車流堵塞問題，后豐大橋下游側引道將銜接堤南路，預計可省下15分鐘車程。圖／立法委員楊瓊瓔提供
為解決后豐大橋與國4匝道車流堵塞問題，后豐大橋下游側引道將銜接堤南路，預計可省下15分鐘車程。圖／立法委員楊瓊瓔提供

台13線后豐大橋與國四匝道銜接，上下班時段大塞車，從交流道一路塞到后豐大橋，車陣長達1公里，就連要走國四下方平面道路也塞得動彈不得。立委楊瓊瓔爭取中央補助，興建后豐大橋下游西向引道，可銜接堤南路，及早分流往豐洲工業區的車流，昨天舉行說明會，預計年底完工，可減少15分鐘車程，減少塞車。

國四后豐匝道上下班時段壅塞，由后里往豐洲工業區走平面道路的車潮，也得在此轉入國道下方的平面道路，經常從匝道一路塞到后豐大橋上，幾乎動彈不得。

台中市建設局表示，后豐大橋新增引道工程，在下游側新增35.7公尺長引橋，新闢1800公尺路堤，銜接堤南路通往豐洲工業區；堤南路既有路面老舊龜裂，也納入工程整修。

中市府表示，總經費9856萬元，中央補助8082萬元，地方自籌1774萬元，已完成發包，目前正辦理河川公地施工核准，預定農曆年後開工。

新設引道涉及河川用地，第三河川分署長張稚煇表示，已收到建設局申請書件，部分資料尚須補正，已要求補正，將儘速審核。

當地議員羅永珍指出，因為涉及徵收私有土地，目前引道工程只能單向西接堤南路，而堤南路無法東接后豐大橋，盼未來能雙向通行。議員陳本添提醒，未來完工，后豐大橋10線車道動線更複雜，建議指示牌面要預先規畫，妥善宣導。

楊瓊瓔表示，爭取到中央補助，但工程得在今年底完成，未來完工通車後，可縮短15分鐘車程，減少尖峰時刻交通壅塞，促進豐洲工業區發展。

塞車 楊瓊瓔 議員

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