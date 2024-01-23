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員林市衛生所暨長照社福大樓奪公共工程金質獎 今年將啟用

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣閒置荒廢廿多年的員林醫院老舊建築拆除重建後，華麗轉身新建成員林市衛生所暨長照社福大樓拿下公共工程建築類金質獎。圖／彰化縣政府提供
彰化縣閒置荒廢廿多年的員林醫院老舊建築拆除重建後，華麗轉身新建成員林市衛生所暨長照社福大樓拿下公共工程建築類金質獎。圖／彰化縣政府提供

彰化縣閒置荒廢廿多年的員林醫院老舊建築拆除重建後，華麗轉身新建成員林市衛生所長照社福大樓，今年將啟用，已拿下公共工程建築類金質獎，今天桃園市政府副市長王明鉅還率團前來參觀，與彰化縣長王惠美交流如何打造長照永續發展。

王惠美今天陪同王明鉅率領的桃園市政府團隊參觀員林市衛生所暨長照社福大樓新建工程，並進行推動優質公共工程、及社會福利、長照服務進行交流。

王惠美說，縣府近年積極盤點縣府財產，規劃新建整合式社福大樓，感謝員林市公所提供舊員林醫院土地，再由衛生福利部補助1億527多萬元，縣府配合款1億209多萬元，共計2億736萬興建員林市衛生所暨長照社福大樓，去年還榮獲行政院公共工程委員會公共工程建築類金質獎特優獎。

縣府也曾北上參加2023世界客家博覽會，王惠美說，感謝桃園市長張善政團隊的協助交流，期待未來兩縣能持續交流學習，讓城市更好更進步。

王明鉅表示，目前全台灣整合式衛福大樓做的不多，彰化縣可以說走在很前面，把衛生、醫療、長照、社福放在同一棟大樓裡面，老少共榮，確實很不簡單，他覺得是非常好的理念，彰化桃園各有不同的特色，一定有很多地方可以互相切磋學習。

新建的員林市衛生所暨長照社福大樓去年完工後，已在進行內部裝修，預計今年中啟用，將成為老幼共學新衛福大樓，整合了衛生保健、兒少婦幼福利、長照服務等機能，為縣內首創一站式綜合性服務大樓，建築採全齡化無障礙、節能減碳設計。

彰化縣長王惠美（右二)今天陪同桃園市政府團隊參觀員林市衛生所暨長照社福大樓新建工程，並進行交流。 圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（右二)今天陪同桃園市政府團隊參觀員林市衛生所暨長照社福大樓新建工程，並進行交流。 圖／彰化縣政府提供

衛生所 長照 員林 彰化

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