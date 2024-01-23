台中僑泰高中歲末送暖 法國巴西交換生做拿手菜讓長輩開懷

僑泰高中與華山基金會、大里扶輪社合作，上午舉辦歲末送暖活動，邀請大里與南區7位獨居長輩到校，由扶輪社員、師生和長輩一起包水餃，而法國和巴西交換學生Antoine、Thaiga則分別製作家鄉美食可麗餅、雞肉球，和大家一起分享。

餐會中，校長温順德、家長會長陳敏嘉、輔導會長賴富源等人，也送紅包給長輩們，祝他們新年快樂。長輩們收到紅包，紛露出驚喜的笑容，頻頻道謝。

Antoine說，在家鄉曾參與社區房屋重建的公益活動，他很高興在台灣也能擔任志工，可以製作可麗餅給長輩們享用，並解說可麗餅與希臘、羅馬、基督教文化之間的淵源。Thaiga也說，很高興長輩們能品嘗到道地的巴西食物，是一次很棒的文化交流。

另外，大里草湖慈天宮，為了讓東湖、西湖里弱勢民眾能過個好年，28日也將送物資給160戶的弱勢戶。此一活動受到啟里文教基金會、大里區農會、網銀社會福利基金會、東湖、西湖里辦公室等多個單位共襄盛舉，希望藉此能傳播社會的溫暖。