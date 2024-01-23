影／彩虹爺爺101歲今突離世 彩虹眷村日團遊客得知驚訝

剛滿101歲的「彩虹爺爺」黃永阜今下午傳出在台中南屯區住處過世，他無美術背景，卻一筆一畫打造出遠近馳名的彩虹眷村，曾被國際旅遊指南孤獨星球評為全球值得探訪景點，直到今天下午彩虹眷村仍有大批遊客造訪，其中一團日本旅客得知黃剛離世也相當訝異。

警消今天下午3點多獲報，黃永阜於同安西巷住處失去呼吸心跳，黃因年邁有糖尿病、痛風及腎臟病等慢性疾病，今天下午用完餐突然失去生命跡象，女兒見狀緊急打119報案，經消防到場搶救仍不治，初判因年事已高自然死亡，後續將聯繫衛生所行政相驗。

轄區台中第4分局春社派出所所長邱量虔長期關心黃永阜一家，這一年來發現他身體狀況不太好，未料今突然過世感到惋惜，除到場了解也允諾協助家屬處理後續治喪。

直到今天下午彩虹眷村遊客仍絡繹不絕，有一團約30、40人的日本遊客到場時，經現場民眾傳知彩虹爺爺稍早前在家過世的消息，遊客個個驚呼難以置信。